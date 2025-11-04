Тайное кладбище ВСУ, гибель элитного отряда: новости СВО к утру 4 ноября

На кладбище «Деевка-2» под Днепром ежедневно хоронят неопознанных бойцов ВСУ, украинское элитное подразделение «Дозор» прекратило существование из-за мясных штурмов, Киев атаковал энергообъект в городе Рыльске под Курском. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 3 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Дроны ВСУ ударили по энергообъекту в Курской области

Вооруженные силы Украины осуществили атаку на объект энергетической инфраструктуры в Курской области. В результате удара по подстанции в городе Рыльске произошло аварийное отключение электроснабжения, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Без электричества остались более 16 тысяч потребителей в нескольких районах области. Так, отключения затронули не только сам Рыльск, но и близлежащие Глушковский и Кореневский районы, которые получают электроэнергию через поврежденную подстанцию.

Киев расследует гибель солдат из-за «небрежности на службе»

Государственное бюро расследований Украины инициировало досудебное расследование по факту ликвидации военнослужащих ВСУ в Днепропетровской области. Основанием для процессуальной проверки стали сообщения о возможной гибели солдат из-за «небрежного отношения к службе» и нарушения мер безопасности при угрозе ракетного удара, указано в Telegram-канале правоохранительного органа.

МЧС Украины Фото: Социальные сети

Инцидент произошел 1 ноября, когда личный состав был построен на открытой местности во время объявления воздушной тревоги. По информации украинских СМИ, группировка войск «Восток» ВСУ подтвердила изучение обстоятельств инцидента, связанного с размещением военных на незащищенной территории.

Силы ПВО перехватили 26 украинских дронов над территорией России

Средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Воздушная атака продолжалась 3 ноября с 20:00 до 23:30 по московскому времени.

Операция по отражению воздушной атаки проводилась дежурными средствами ПВО на протяжении трех с половиной часов. Наибольшее количество дронов было нейтрализовано в небе над Волгоградской областью.

Стало известно, где ежедневно хоронят десятки солдат ВСУ

На украинском кладбище «Деевка-2» под Днепром ежедневно хоронят десятки неопознанных военнослужащих ВСУ. По данным российских силовых структур, только за один из дней октября там было захоронено 19 человек.

Захоронение появилось в апреле и за это время увеличилось в несколько раз: масштабы можно оценить по фото и видео, опубликованным в Сети. Представитель силовых структур также уточнил, что появление кладбища совпало с завершением курской авантюры Украины и передачей Киеву около шести тысяч тел погибших военных.

В Харьковской области ликвидировали молодого лейтенанта ВСУ

В Харьковской области ликвидирован лейтенант Вооруженных сил Украины Александр Вусатюк. По данным российских силовых структур, он обучался по ускоренной программе в Академии Государственной пограничной службы Украины.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военный погиб при отступлении украинских войск из района населенного пункта Тихое. Другой информации об инциденте обнародовано не было.

Армия Украины лишилась элитного подразделения из-за мясных штурмов

ВСУ лишились элитного подразделения «Дозор» 10-го погранотряда из-за мясных штурмов, рассказали в российских силовых структурах. Как сообщается, бойцы отряда проходили подготовку исключительно за рубежом, а командиры ходили на прием к госсекретарю США.

По имеющейся информации, подразделение осталось без подготовленного костяка из-за отчаянных атак. Теперь в спецназ набирают недоученных молодых офицеров, которых ставят на командные должности, констатировал источник.

Читайте также:

Су-25 поразил опорник и живую силу ВСУ: успехи ВС РФ к утру 4 ноября

Атака на Одессу ночью 4 ноября: какие цели поражены, что известно

Зеленский продолжает врать: что известно о ситуации в Покровске 4 ноября