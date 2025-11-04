На Украине начали расследовать гибель солдат из-за «небрежности на службе» ГБР начало досудебное расследование гибели солдат ВСУ в Днепропетровской области

Государственное бюро расследований Украины инициировало досудебное расследование по факту ликвидации военнослужащих ВСУ в Днепропетровской области. Основанием для процессуальной проверки стали сообщения о возможной гибели солдат из-за «небрежного отношении к службе» и нарушения мер безопасности при угрозе ракетного удара, указано в Telegram-канале правоохранительного органа.

Инцидент произошел 1 ноября, когда личный состав был построен на открытой местности во время объявления воздушной тревоги. По информации украинских СМИ, группировка войск «Восток» ВСУ подтвердила изучение обстоятельств инцидента, связанного с размещением военных на незащищенной территории.

В рамках расследования следователи проверят организацию укрытия и соблюдение регламентов безопасности при воздушной тревоге. Уже известно, что ряд должностных лиц временно отстранены от выполнения обязанностей до завершения процессуальных действий.

Ранее сообщалось, что на украинском кладбище «Деевка-2» под Днепропетровском ежедневно хоронят десятки неопознанных военнослужащих ВСУ. По данным российских силовых структур, только за один из дней октября там было захоронено 19 человек.