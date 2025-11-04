Раскрыта причина смерти экс-главы КНДР, пережившего два поколения семьи Ким

Бывший председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам умер на 98-м году жизни от онкологического заболевания, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. Политик занимал этот пост с 1998 по 2019 год и считался формальным главой государства в период своего руководства.

В ЦТАК отметили, что Ким Ён Нам «оставил исключительный след в истории партии и страны», и назвали его одним из революционеров старой закалки. Похороны экс-главы парламента прошли с государственными почестями. Северокорейский лидер Ким Чен Ын выразил соболезнования в связи с его смертью.

Ким Ён Нам окончил обучение в СССР и начал карьеру в госслужбах еще в 1940-е годы, сразу после образования КНДР (работал в дипломатической службе и занимал пост министра иностранных дел). Он пережил северокорейских лидеров Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, стал свидетелем правления Ким Чен Ына.

Ранее скончался бывший вице-президент США Дик Чейни. Ему было 84 года. Причиной смерти стали осложнения, вызванные пневмонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.