Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 ноября 2025 в 16:41

Раскрыта причина смерти экс-главы КНДР, пережившего два поколения семьи Ким

ЦТАК: бывший формальный лидер КНДР Ким Ён Нам скончался из-за рака

Ким Ён Нам Ким Ён Нам Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Бывший председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам умер на 98-м году жизни от онкологического заболевания, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. Политик занимал этот пост с 1998 по 2019 год и считался формальным главой государства в период своего руководства.

В ЦТАК отметили, что Ким Ён Нам «оставил исключительный след в истории партии и страны», и назвали его одним из революционеров старой закалки. Похороны экс-главы парламента прошли с государственными почестями. Северокорейский лидер Ким Чен Ын выразил соболезнования в связи с его смертью.

Ким Ён Нам окончил обучение в СССР и начал карьеру в госслужбах еще в 1940-е годы, сразу после образования КНДР (работал в дипломатической службе и занимал пост министра иностранных дел). Он пережил северокорейских лидеров Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, стал свидетелем правления Ким Чен Ына.

Ранее скончался бывший вице-президент США Дик Чейни. Ему было 84 года. Причиной смерти стали осложнения, вызванные пневмонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

КНДР
рак
онкология
Северная Корея
смерти
