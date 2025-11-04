Племянник Самвела Карапетяна дал интервью Такеру Карлсону

Племянник арестованного в Армении предпринимателя Самвела Карапетяна, координатор движения «По-нашему» Нарек Карапетян дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, сообщает пресс-служба движения. Анонс беседы появился на их странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена).

Бизнесмен арестован с 18 июня. Как утверждают его адвокаты, обвинения политически мотивированы и связаны с поддержкой Армянской апостольской церкви.

Ранее Нарек Карапетян заявил о намерении отстранить от власти партию премьер-министра Никола Пашиняна на выборах 2026 года. Он призвал сторонников подготовиться к голосованию, чтобы обеспечить очевидное поражение правящей партии и исключить влияние административного ресурса на результаты.

В то же время соратник Карапетяна заявил о готовности бизнесмена возглавить политическую партию, созданную на основе общественного движения «По-нашему». Это заявление прозвучало во время акции у здания СНБ Армении, куда Карапетян помещен под арест.

До этого супруга бизнесмена Этери Карапетян подчеркнула глубокую связь семьи с армянским народом и церковью. Она охарактеризовала мужа как миротворца, выступавшего посредником в конфликтах. По ее словам, инвестиционные проекты и благотворительные инициативы Самвела ярко демонстрируют его принципы и ценности.