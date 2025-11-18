Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 11:49

Армянский суд вынес решение по делу российского бизнесмена

Антикоррупционный суд Армении продлил арест бизнесмену Карапетяну на два месяца

Самвел Карапетян Самвел Карапетян Фото: Александр Саверкин/ТАСС
Читайте нас в Дзен

Антикоррупционный суд Армении вновь продлил срок содержания под стражей российскому предпринимателю Самвелу Карапетяну, сообщил журналистам его адвокат Арам Вардеванян. Бизнесмен обвиняется в призывах к захвату власти, а также в совершении ряда экономических преступлений, передает ТАСС.

Представитель защиты обратил внимание на крайне необычное обстоятельство, связанное с судебным процессом. Он указал, что информация о продлении ареста была опубликована на сайте газеты «Айкакан Жаманак» еще до официального вынесения судебного решения. Адвокат заявил, что данная публикация доказывает предопределенность вердикта суда.

Но что мы видим? 100 из 100 — прогноз [суд] исполнил <…> «Айкакан Жаманак» предопределил вердикт суда. Я такого в Республике Армения еще не видел, — сказал Вардеванян.

Ранее Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) аннулировала лицензию компании «Электрические сети Армении», которая принадлежит Карапетяну. По информации СМИ, решение было принято 17 ноября по итогам трехдневного заседания регулятора.

Армения
суды
Карапетян
аресты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не советую»: депутат ответил на обвинения Польши в подрыве железной дороги
Россиянам перечислили лучшие продукты, очищающие кровь
Декор без лишнего: как добавить стиль и уют одной деталью
В столице побит новый погодный рекорд
В Москве дерево упало на машину такси
«В надежде разрушить»: Шеремет о паническом страхе Макрона перед Россией
Российский рынок акций вырос на фоне новостей с Украины
На Украине объяснили, почему Зеленский не хочет увольнять Ермака
Эксперт предупредил о скрытых условиях вкладов под 30% годовых
Польский министр заявил о ключевом условии вступления Украины в ЕС
Спецпредставитель президента России анонсировал обмен заключенными с США
Песков обвинил Францию в разжигании военных настроений
Минобороны России показало кадры пленения мародеров из ВСУ в Красноармейске
Пьяный нижегородец сцепился с москвичом за честь своего отца
Как подключить принтер к ноутбуку по Wi-Fi: исключаем сбои в работе техники
Депутат раскрыл перспективы вложения сбережений в акции ДОМ.РФ
Часть ангара обрушилась на два автомобиля в Москве
В Кремле поддержали отключение мобильного интернета
В ГД объяснили, к чему приведут возможные санкции США против партнеров РФ
Киркорова не будет на новогодних корпоративах
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно
Общество

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада
Общество

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.