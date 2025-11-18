Армянский суд вынес решение по делу российского бизнесмена Антикоррупционный суд Армении продлил арест бизнесмену Карапетяну на два месяца

Антикоррупционный суд Армении вновь продлил срок содержания под стражей российскому предпринимателю Самвелу Карапетяну, сообщил журналистам его адвокат Арам Вардеванян. Бизнесмен обвиняется в призывах к захвату власти, а также в совершении ряда экономических преступлений, передает ТАСС.

Представитель защиты обратил внимание на крайне необычное обстоятельство, связанное с судебным процессом. Он указал, что информация о продлении ареста была опубликована на сайте газеты «Айкакан Жаманак» еще до официального вынесения судебного решения. Адвокат заявил, что данная публикация доказывает предопределенность вердикта суда.

Но что мы видим? 100 из 100 — прогноз [суд] исполнил <…> «Айкакан Жаманак» предопределил вердикт суда. Я такого в Республике Армения еще не видел, — сказал Вардеванян.

Ранее Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) аннулировала лицензию компании «Электрические сети Армении», которая принадлежит Карапетяну. По информации СМИ, решение было принято 17 ноября по итогам трехдневного заседания регулятора.