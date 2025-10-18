Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 19:49

Движение Карапетяна хочет отстранить от власти партию Пашиняна

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: primeminister.am

Движение «По-нашему», руководимое арестованным в Армении предпринимателем Самвелом Карапетяном, планирует отстранить от власти партию премьер-министра Никола Пашиняна, сообщил координатор движения на митинге в Ереване Нарек Карапетян. По его словам, это можно сделать с помощью выборов, передает РИА Новости.

Что нужно, чтобы партия «Гражданский договор» вновь стала оппозиционной? Мы должны быть готовы к выборам, работать в этом направлении. Армянский народ может отстранить от власти эту группу справедливыми выборами, — прокомментировал Карапетян.

По его мнению, если все будет сделано правильно, правящая партия не сможет удержать власть на выборах 2026 года. Он подчеркнул, что ее поражение должно быть очевидным, чтобы административный ресурс, который был использован, не повлиял на результаты голосования.

Ранее сообщалось, что за полтора месяца к движению «По-нашему» присоединились 5 тыс. добровольцев. У организации есть рабочая команда и результаты. Ежедневно обращаются сотни людей. При сохранении темпов роста через несколько месяцев участников может быть десятки тысяч.

Армения
Никол Пашинян
выборы
власть
