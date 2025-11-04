Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 13:08

Путин поручил развивать логистические центры на Дальнем Востоке

Путин поручил обеспечить развитие логистических центров на границе с КНР и КНДР

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить развитие логистических центров на границе с Китаем и КНДР, сообщается в документе, опубликованном на портале Кремля. Согласно его тексту, это необходимо сделать к февралю 2026 года.

Принять меры по обеспечению развития на территории Дальневосточного федерального округа мультимодальных транспортно-логистических центров и повышению эффективности их работы. <…> Обеспечив начало его функционирования в 2026 году и приведение в нормативное состояние подъездных автомобильных дорог к указанному строящемуся переходу, — говорится в поручении.

Также с учетом ранее поставленных задач необходимо к 2030 году создать на территории Дальневосточного федерального округа и в сухопутных районах Арктической зоны России не менее 10 промышленных парков, технопарков и бизнес-центров для размещения малого и среднего бизнеса. Они будут заниматься производственной деятельностью по приоритетным направлениям национальных технологий, а также компаний, входящих в их кооперационные цепочки.

Ранее Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума поручил правительству подготовить и утвердить стратегию развития отрасли редкоземельных металлов. Глава государства отметил, что система учета запасов уже функционирует, и с развитием технологий появятся возможности для их более эффективной добычи и использования.

Владимир Путин
Россия
Дальний Восток
КНДР
Китай
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Диктатура!»: ЕК намерена судиться с тремя членами Евросоюза из-за Украины
Психолог раскрыла причину увлечения взрослых россиян детскими игрушками
В ЕС захотели принимать новые страны на испытательный срок
Сорваны атаки ВСУ на Белгородчину в День народного единства
Стало известно, почему пляжи Каспийского моря заполонили мертвые тюлени
Украина снова получит финансы от Евросоюза
Лавина дронов, пожар и раненый мужчина в ЛНР: как ВСУ атакуют РФ 4 ноября
Шведские муниципалитеты не хотят сотрудничать с властями по миграции
В генконсульстве раскрыли детали ситуации с пропавшей в Турции россиянкой
Блогер Ефремов ответит перед судом за спонсирование ФБК с продажи кроссовок
Стало известно, когда россияне увидят самое яркое суперлуние года
Пенсионер отдал за «замену счетчиков» 12,5 млн рублей
Стало известно, когда сдвинут срок внесения платежей за ЖКХ
Прокуратура попросила снизить тюремный срок экс-главе БКФ Миримской
В Германии умер самый старый житель страны
Эффектный салат на Новый год: рецепт легендарного «Снежного вихря»
«Даже в собственной партии»: политолог указал на большой недостаток Мерца
Медиатор гитариста легендарной рок-группы продают за полмиллиона в Москве
В России появились два новых праздника: что известно, когда будем отмечать
«Изношенная сила»: в США заявили о бессилии НАТО в конфликте с Россией
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.