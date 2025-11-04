Путин поручил развивать логистические центры на Дальнем Востоке Путин поручил обеспечить развитие логистических центров на границе с КНР и КНДР

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить развитие логистических центров на границе с Китаем и КНДР, сообщается в документе, опубликованном на портале Кремля. Согласно его тексту, это необходимо сделать к февралю 2026 года.

Принять меры по обеспечению развития на территории Дальневосточного федерального округа мультимодальных транспортно-логистических центров и повышению эффективности их работы. <…> Обеспечив начало его функционирования в 2026 году и приведение в нормативное состояние подъездных автомобильных дорог к указанному строящемуся переходу, — говорится в поручении.

Также с учетом ранее поставленных задач необходимо к 2030 году создать на территории Дальневосточного федерального округа и в сухопутных районах Арктической зоны России не менее 10 промышленных парков, технопарков и бизнес-центров для размещения малого и среднего бизнеса. Они будут заниматься производственной деятельностью по приоритетным направлениям национальных технологий, а также компаний, входящих в их кооперационные цепочки.

Ранее Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума поручил правительству подготовить и утвердить стратегию развития отрасли редкоземельных металлов. Глава государства отметил, что система учета запасов уже функционирует, и с развитием технологий появятся возможности для их более эффективной добычи и использования.