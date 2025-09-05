Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 10:33

Путин дал правительству важное распоряжение по редкоземельной индустрии

Путин поручил властям разработать план развития редкоземельной индустрии

Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) дал правительству указание разработать и утвердить стратегию развития редкоземельной промышленности в России, передает сайт Кремля. По словам главы государства, учет запасов редкоземельных металлов уже налажен, а с развитием технологий их можно будет извлекать и применять с максимальной эффективностью.

Полгода назад, в феврале, мы договорились утвердить долгосрочный план развития редкоземельной индустрии. Прошу правительство Российской Федерации сделать это не позднее ноября текущего года, — сказал российский лидер.

Ранее Путин заявил на пленарном заседании ВЭФ, что многие западные компании стремятся вернуться на российский рынок. По его словам, компании, понесшие убытки, надеются на снятие политических ограничений. Кроме того, глава государства отметил, что оставшиеся в России фирмы активно стремятся расширять сотрудничество.

Также он отметил, что российская экономика должна ориентироваться на высокие зарплаты. Глава государства подчеркнул, что это не популизм и не пустые слова, а решение, обоснованное экономически.

ВЭФ
Владимир Путин
правительство РФ
поручения президента
