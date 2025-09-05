«Ждут не дождутся»: Путин о стремлении западных компаний вернуться в Россию

«Ждут не дождутся»: Путин о стремлении западных компаний вернуться в Россию Путин: многие западные компании ждут подходящих условий для возвращения в Россию

Многие западные компании очень хотят вернуться в Россию, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ. По его словам, потерпевшие убытки фирмы ждут отмены ограничений политического характера. При этом глава государства добавил, что оставшиеся в РФ компании стремятся расширить сотрудничество. Выступление президента транслировалось на Rutube-канале ВЭФ.

Многие ждут не дождутся, пока всякие ограничения политического характера отпадут и в любую секунду хотели бы возвратиться, — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что бренд одежды и нижнего белья Zara регистрирует товарный знак в России. Испанская компания Inditex, владеющая его магазинами, создала новый логотип на синем фоне. Известно, что Zara приостановила работу в России в марте 2022 года.

До этого президент Союза торговых центров Булат Шакиров говорил, что шведский ретейлер IKEA в ближайшие три года вряд ли возобновит работу в России. Он отметил, что компания изначально занимала максимально негативную позицию относительно продолжения деятельности в РФ и оперативно покинула российский рынок.