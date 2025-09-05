Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 10:20

«Ждут не дождутся»: Путин о стремлении западных компаний вернуться в Россию

Путин: многие западные компании ждут подходящих условий для возвращения в Россию

Многие западные компании очень хотят вернуться в Россию, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ. По его словам, потерпевшие убытки фирмы ждут отмены ограничений политического характера. При этом глава государства добавил, что оставшиеся в РФ компании стремятся расширить сотрудничество. Выступление президента транслировалось на Rutube-канале ВЭФ.

Многие ждут не дождутся, пока всякие ограничения политического характера отпадут и в любую секунду хотели бы возвратиться, — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что бренд одежды и нижнего белья Zara регистрирует товарный знак в России. Испанская компания Inditex, владеющая его магазинами, создала новый логотип на синем фоне. Известно, что Zara приостановила работу в России в марте 2022 года.

До этого президент Союза торговых центров Булат Шакиров говорил, что шведский ретейлер IKEA в ближайшие три года вряд ли возобновит работу в России. Он отметил, что компания изначально занимала максимально негативную позицию относительно продолжения деятельности в РФ и оперативно покинула российский рынок.

Россия
Владимир Путин
иностранные компании
бизнесмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рослесхоз оспаривает право собственности «Рассвета Абакан» на землю
Закопавший партнера в овраге бизнесмен вышел на свободу
Прятавшего ребенка в диване насильника отправили на принудительное лечение
Столкновение грузовика со скорой в Курске обернулось страшной трагедией
Минстрой объяснил влияние ключевой ставки на застройщиков
Путин дал правительству важное распоряжение по редкоземельной индустрии
Встреча с акулой: как избежать нападения? Инструкция по спасению жизни
Стало известно, сколько в России собрали зерна в 2025 году
Стало известно, как мошенники запускают режим паники у жертвы
Низколетящие беспилотники станут мишенью для нового переносного ПЗРК
Путин емким словом оценил желание Киева выбрать место для переговоров
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 5 сентября: где сбои в РФ
Профессор раскрыл, где США собираются создать аналог НАТО
Половина петербуржцев высказались за запрет на работу мигрантов курьерами
«Ждут не дождутся»: Путин о стремлении западных компаний вернуться в Россию
В Норвегии пожаловались на правила торговли с Евросоюзом
Стало известно о планах объединить платежные карты России и Китая
На Западе разглядели необычную деталь в отношениях Путина и Трампа
Свекла, которая тает во рту. Запекаю только с медом и тимьяном
В Адлере снесут рынок, где продавали суррогатную чачу
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.