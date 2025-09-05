Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 08:08

Путин призвал добиться в России экономики высоких зарплат

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат, заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума президент Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что это не популизм и не пустой звук. Он объяснил, что в таком решении есть экономический смысл.

Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат. Это не пустой звук, это не популизм: в этом есть экономический смысл, — сказал Путин.

Он добавил, что благополучие граждан и их доходов должно повышаться вследствие развития Дальнего Востока, Арктики и построения экономики будущего. Кроме того, данные факторы должны менять структуру занятости в пользу высокооплачиваемых рабочих мест.

В этом логика, сквозной смысл той стратегии, которую мы реализуем в этих регионах и по всей стране, — пояснил президент.

В ходе форума Путин также заявил, что многие его участники полагают, что ситуация с ключевой ставкой в России — это безобразие и ее необходимо резко снижать. Однако глава государства предупредил, что такой шаг приведет лишь к росту цен.

