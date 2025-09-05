Путин призвал добиться в России экономики высоких зарплат

Российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат, заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума президент Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что это не популизм и не пустой звук. Он объяснил, что в таком решении есть экономический смысл.

Он добавил, что благополучие граждан и их доходов должно повышаться вследствие развития Дальнего Востока, Арктики и построения экономики будущего. Кроме того, данные факторы должны менять структуру занятости в пользу высокооплачиваемых рабочих мест.

В этом логика, сквозной смысл той стратегии, которую мы реализуем в этих регионах и по всей стране, — пояснил президент.

В ходе форума Путин также заявил, что многие его участники полагают, что ситуация с ключевой ставкой в России — это безобразие и ее необходимо резко снижать. Однако глава государства предупредил, что такой шаг приведет лишь к росту цен.