Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 16:59

«Мы с тобой земляки»: Путин раскрыл детям тайну о своих предках

Путин назвал Тверскую область родиной своих предков

После церемонии возложения цветов президент кратко побеседовал с участниками молодежных организаций После церемонии возложения цветов президент кратко побеседовал с участниками молодежных организаций Фото: kremlin.ru/Александр Щербак, ТАСС

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что его предки родом из Тверской области, в беседе с детьми после возложения цветов на Красной площади в День народного единства. Глава государства назвал земляком мальчика, приехавшего из этого региона. Общение российского лидера со школьниками транслировала пресс-служба Кремля.

Мои все предки из Твери. Из Тверской области. Так что мне хорошо знакомо. В этом смысле мы с тобой земляки, — сказал Путин.

Вместе с президентом цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому возложили патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев, верховный муфтий Талгат Таджуддин и муфтий Альбир Крганов. Позже Путин кратко побеседовал с участниками молодежных организаций.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил россиян с Днем народного единства. Он отметил, что этот праздник символизирует сплоченность и силу народа, его способность защищать Родину, честь, веру и независимость. По словам главы республики, прочный фундамент страны — это многообразие, основанное на взаимном уважении и духовной близости.

предки
Владимир Путин
Тверская область
дети
День народного единства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывший боец ВСУ рассказал о тайных инструкторах из Британии
Аналитики оценили, каким будет турпоток России и Китая в 2025 году
В Норвегии сделали заявление по границе с Россией
Появились кадры, как SHAMAN на концерте исполняет новую песню «4 ноября»
В Белоруссии назвали главную причину размещения «Орешника» в стране
Скончалась вокалистка Grateful Dead
В Госдуме высмеяли идею Трампа завершить конфликт на Украине за два месяца
Москвичей предупредили об опасном природном явлении
Стало известно, как шатдаун ударил по американской авиации
Определен глава российской делегации на саммите G20 в ЮАР
Москвичи могут остаться без «бобрового суперлуния»
Дети из разных регионов России поделились с Путиным впечатлениями о Москве
Разбитое «сердце» ВПК Украины, Купидон в бою: новости СВО на вечер 4 ноября
Идеальная запеченная тыква: три имбиря и хрустящая корочка
«Мы с тобой земляки»: Путин раскрыл детям тайну о своих предках
Украинский дрон ударил по «Газели» и ранил водителя
SHAMAN представил новую песню ко Дню народного единства
В World Aquatics приняли решение по допуску спортсменов из России
«Два варианта»: генерал раскрыл судьбу окруженных в Красноармейске ВСУ
Путин на Красной площади возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.