«Мы с тобой земляки»: Путин раскрыл детям тайну о своих предках Путин назвал Тверскую область родиной своих предков

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что его предки родом из Тверской области, в беседе с детьми после возложения цветов на Красной площади в День народного единства. Глава государства назвал земляком мальчика, приехавшего из этого региона. Общение российского лидера со школьниками транслировала пресс-служба Кремля.

Мои все предки из Твери. Из Тверской области. Так что мне хорошо знакомо. В этом смысле мы с тобой земляки, — сказал Путин.

Вместе с президентом цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому возложили патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев, верховный муфтий Талгат Таджуддин и муфтий Альбир Крганов. Позже Путин кратко побеседовал с участниками молодежных организаций.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил россиян с Днем народного единства. Он отметил, что этот праздник символизирует сплоченность и силу народа, его способность защищать Родину, честь, веру и независимость. По словам главы республики, прочный фундамент страны — это многообразие, основанное на взаимном уважении и духовной близости.