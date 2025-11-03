Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
03 ноября 2025 в 20:45

Россия и Китай подписали коммюнике по итогам переговоров в Ханчжоу

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян (справа) Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян (справа) Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян подписали совместное коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств двух стран в Ханчжоу, сообщает РИА Новости. В присутствии политиков было подписано восемь документов, касающихся сотрудничества в торгово-экономической, научной и гуманитарной сферах.

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия и Китай рассматривают возможность совместного строительства электростанции для энергоснабжения обеих стран. По его словам, проект обсуждается в рамках расширения сотрудничества в электроэнергетике. При этом конкретные детали и сроки реализации пока не раскрываются.

В то же время депутат Госдумы Игорь Ананских заявил об отсутствии предпосылок для отказа Китая от поставок российской нефти. Политик подчеркнул, что КНР самостоятельно определяет экономическую политику и заинтересована в покупке российских энергоресурсов, а данные о возможном отказе от сотрудничества не соответствуют действительности.

Китай
Россия
Ли Цян
Михаил Мишустин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В TotalEnergies раскрыли последствия санкций против «Лукойла» и «Роснефти»
Хинштейн раскритиковал концерт скандального блогера в Курске
Стало известно, в каком месте ежедневно хоронят десятки солдат ВСУ
Поездка Мишустина на Aurus в Китае попала на видео
В Харьковской области ликвидировали молодого лейтенанта ВСУ
ВСУ лишились элитного подразделения из-за «мясных штурмов»
Активисты «Антифы» признались в поджоге машины депутата АдГ
Будущий премьер Чехии поддержал идею санкций против митрополита РПЦ
Евросоюзу предрекли «отопительный ад» после отказа Катара поставлять газ
Огромная волна чуть не смыла в море авто вместе с рыбаками на Камчатке
Россия и Китай подписали коммюнике по итогам переговоров в Ханчжоу
Россиянин вернулся в свою квартиру и нашел в диване труп пятилетней девочки
Президент Ирана перевел свою зарплату на благотворительность
В Зеленограде водитель грузовика сбил 10-летнего самокатчика
Суд вынес приговор пенсионеру, ударившему костылем экс-премьера Чехии
Пресняков, Монеточка, Шац: кто из сбежавших артистов тоскует о России
Власти ЮАР высказались о возможной встрече Путина и Трампа в Йоханнесбурге
«Думали — все»: Гном Гномыча увезли в больницу после ледового шоу
Мощное землетрясение в Афганистане попало на видео
Бритни Спирс удалила Instagram после череды скандалов
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.