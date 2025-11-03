Россия и Китай подписали коммюнике по итогам переговоров в Ханчжоу

Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян подписали совместное коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств двух стран в Ханчжоу, сообщает РИА Новости. В присутствии политиков было подписано восемь документов, касающихся сотрудничества в торгово-экономической, научной и гуманитарной сферах.

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия и Китай рассматривают возможность совместного строительства электростанции для энергоснабжения обеих стран. По его словам, проект обсуждается в рамках расширения сотрудничества в электроэнергетике. При этом конкретные детали и сроки реализации пока не раскрываются.

В то же время депутат Госдумы Игорь Ананских заявил об отсутствии предпосылок для отказа Китая от поставок российской нефти. Политик подчеркнул, что КНР самостоятельно определяет экономическую политику и заинтересована в покупке российских энергоресурсов, а данные о возможном отказе от сотрудничества не соответствуют действительности.