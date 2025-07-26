Китай предложил создать новую международную организацию

Премьер госсовета КНР Ли Цян предложил создать международную организацию сотрудничества в области искусственного интеллекта, сообщает агентство Reuters. Он призвал страны к координации в вопросах разработки и обеспечения безопасности технологий.

Инициатива прозвучала в ходе выступления премьера на открытии ежегодной Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) в Шанхае. По мнению чиновника, ИИ является двигателем прогресса, однако пока управление технологией носит фрагментарный характер.

Нам следует усилить координацию, чтобы как можно скорее сформировать глобальную систему управления ИИ, основанную на широком консенсусе, — пояснил Ли Цян.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко заявил, что в России следует перейти к активному внедрению искусственного интеллекта во всех отраслях. По его словам, ИИ представляет собой важный инструмент для развития отечественной экономики.

Тем временем писатель Сергей Лукьяненко считает, что период восторга от возможностей ИИ со временем сменится периодом разочарования. По его словам, стратегически от нейросетей больше вреда, поскольку люди тупеют.