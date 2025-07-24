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24 июля 2025 в 13:08

Известный писатель спрогнозировал развитие отношений человечества с ИИ

Писатель Лукьяненко предсказал разочарование человечества в ИИ

Сергей Лукьяненко Сергей Лукьяненко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Период восторга от возможностей ИИ со временем сменится периодом разочарования в нейросетях, заявил НСН Сергей Лукьяненко. По его словам, стратегически от ИИ больше вреда, поскольку люди тупеют.

Думаю, что определенный период восторга от нейросетей сменится периодом разочарования, особенно если игры с ИИ доведут до серьезной техногенной или транспортной катастрофы. Найти грамотный подход к использованию нейросетей — это то, что человечеству еще предстоит сделать, — резюмировал он.

Он добавил, что во многих случаях нейросеть начинает генерировать свои фантазии, выдумывать несуществующие вещи. По-видимому, нейросети считают, что им проще выдать некую видимость ответа вместо того, чтобы попытаться найти ответ, резюмировал он.

Ранее робототехник и предприниматель Владимир Белый заявил, что нейросети определенно не станут умнее людей через пять лет. При этом он не исключил, что по истечении этого срока ИИ сможет с точностью имитировать работу человеческого мозга.

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