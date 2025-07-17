В России оценили шансы ИИ заменить человека через пять лет

Нейросети определенно не станут умнее людей через пять лет, заявил НСН робототехник и предприниматель Владимир Белый. При этом он не исключил, что по истечении этого срока ИИ сможет с точностью имитировать работу человеческого мозга.
Допускаю, что искусственный интеллект будет очень похоже имитировать работу ума человека. Все упирается в базу данных, на основе которой нейросеть была обучена. Научить нейросеть всему — эмоциональной окраске, мимике, жестикуляции, интонации, тембру и темпу речи — не получится, — высказался Белый.
По его словам, нейросети не могут мыслить гибко, как человек, поскольку они ограничены базой данных, на основе которой их обучали. ИИ — всего лишь инструмент в помощь людям, но не более.
Психолог Анастасия Кардиакос ранее заявила, что общение ребенка с ИИ на регулярной основе может привести к развитию у него депрессии. Более того, некоторым детям это грозит социофобией.