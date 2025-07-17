В России оценили шансы ИИ заменить человека через пять лет

В России оценили шансы ИИ заменить человека через пять лет Робототехник Белый заявил, что нейросети не станут умнее людей через пять лет

Нейросети определенно не станут умнее людей через пять лет, заявил НСН робототехник и предприниматель Владимир Белый. При этом он не исключил, что по истечении этого срока ИИ сможет с точностью имитировать работу человеческого мозга.

Допускаю, что искусственный интеллект будет очень похоже имитировать работу ума человека. Все упирается в базу данных, на основе которой нейросеть была обучена. Научить нейросеть всему — эмоциональной окраске, мимике, жестикуляции, интонации, тембру и темпу речи — не получится, — высказался Белый.

По его словам, нейросети не могут мыслить гибко, как человек, поскольку они ограничены базой данных, на основе которой их обучали. ИИ — всего лишь инструмент в помощь людям, но не более.

Психолог Анастасия Кардиакос ранее заявила, что общение ребенка с ИИ на регулярной основе может привести к развитию у него депрессии. Более того, некоторым детям это грозит социофобией.