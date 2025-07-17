Психолог назвала страшные последствия общения ребенка с ИИ Психолог Кардиакос заявила, что общение с ИИ может вызвать у ребенка депрессию

Общение ребенка с ИИ на регулярной основе может привести к развитию у него депрессии, заявила «Москве 24» психолог Анастасия Кардиакос. Более того, некоторым детям это грозит социофобией.

Проблемы возникают, когда подросток вдруг сталкивается с реальностью, понимая, что вместо настоящих друзей общается с искусственным интеллектом. Это может вызвать глубокую внутреннюю боль, которая нередко приводит к депрессии. Выйти из нее сложно, так как у детей не развиты навыки социальной коммуникации, — предупредила Кардиакос.

Общение с ИИ также повышает вероятность социальной изолированности ребенка, что впоследствии может перейти в социофобию. В особую группу риска входят дети, которых воспитывали родители с нарциссическим типом личности. Постоянное взаимодействие с нейросетями может вызвать или усугубить у них проблемы с коммуникацией.

Педагог Александр Прутченков ранее посоветовал в работе с ИИ формулировать конкретные запросы, а также указывать контекст. Это позволит получить максимум пользы от нейросетей.