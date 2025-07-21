В правительстве призвали к более активному внедрению ИИ в отрасли экономики

В правительстве призвали к более активному внедрению ИИ в отрасли экономики Вице-премьер Григоренко: России следует активнее внедрять ИИ во все отрасли

России следует перейти к активному внедрению искусственного интеллекта во всех отраслях, высказал мнение вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко во время поездки в Новосибирск. По его словам, которые приводит ТАСС, ИИ представляет собой важный инструмент для развития отечественной экономики.

Мы очень много о нем говорим, уже, на наш взгляд, пора переходить к более активному внедрению, причем во всех отраслях, — сказал он.

Особое внимание вице-премьер уделил роли федеральных властей в масштабировании региональных разработок. По его словам, ключевой задачей правительства является поддержка реализованных в субъектах РФ решений и их тиражирование на всю страну.

По мнению Григоренко, локальные успешные кейсы должны становиться общенациональной практикой. Он акцентировал, что правительство сосредоточится на создании эффективных механизмов распространения лучших региональных наработок в сфере ИИ, что станет ключевым фактором цифровой трансформации российской экономики.

Ранее компания «Т-Технологии», которая входит в структуру Т-Банка, анонсировала выпуск первой российской масштабной языковой модели T-Pro 2.0. Новая система обладает гибридным механизмом логических рассуждений и позиционируется как аналог китайской модели DeepSeek.