04 ноября 2025 в 16:42

«Победа для всех!»: в Конгрессе США оценили заявление Трампа о России

Конргессвумен Луна заявила, что торговля плюс мир станут победой для всех

Анна Паулина Луна Анна Паулина Луна Фото: Annabelle Gordon/Consolidated News Photos/Global Look Press

Заявление американского президента Дональда Трампа о важности торговли с Россией поддержала член палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Анна Паулина Луна. В соцсети X она дала формулу «победы для всех», как «торговля плюс мир».

Торговая сделка + мир = победа для всех! — говорится в ее публикации.

Ранее спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев во время встречи в Майами подарил Луне шоколад с изображением президента России Владимира Путина и надписью «Своих не бросаем». Позже товар оказался полностью распродан на крупнейших российских маркетплейсах.

До этого Луна заявила, что Соединенным Штатам следует вести открытый диалог о мире и торговле с Россией, а не провоцировать военное противостояние. Она подчеркнула, что Вашингтону следует отказаться от неоконсервативной программы конфронтации с Москвой.

Также Луна заявила, что президент Украины Владимир Зеленский считает мирное разрешение кризиса на Украине равносильным поражению. Она назвала это ужасным руководством страной.

