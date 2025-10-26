Кирилл Дмитриев и член палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна во время встречи в Майами

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев преподнес конгрессмену Анне Паулине Луне в подарок шоколад с цитатами президента РФ Владимира Путина. Американский политик поблагодарила его за конфеты «Великие слова великого человека» и цветы, передает ТАСС.

И это некоторые высказывания президента Путина, и это просто для того, чтобы вы знали его образ мыслей, потому что вот это (шоколадка «Своих не бросаем». — NEWS.ru) говорит о том, что мы не бросаем своих людей, и это один из его посылов, — рассказал конгрессмену Дмитриев.

Глава РФПИ подчеркнул: для президента важно, чтобы с Россией вели диалог. Он указал на большую ценность встречи с Луной как политиком, который пытается понять позицию Москвы.

Ранее Луна заявила, что Соединенным Штатам следует вести открытый диалог о мире и торговле с Россией, а не провоцировать военное противостояние. Она подчеркнула, что Вашингтону следует отказаться от неоконсервативной программы конфронтации с Москвой.

До этого Дмитриев подчеркивал, что американские компании демонстрируют мощный интерес к сотрудничеству с Россией в энергетической сфере, несмотря на попытки европейских стран сорвать диалог между Москвой и Вашингтоном.