В Конгрессе США сделали заявление о войне с Россией Конгрессвумен Луна призвала США к диалогу о мире с Россией

Соединенным Штатам следует вести открытый диалог о мире и торговле с Россией, а не провоцировать военное противостояние, заявила член Палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна в социальной сети X. Она подчеркнула, что Вашингтону следует отказаться от неоконсервативной программы конфронтации с Москвой.

Зачем нам отталкивать сверхдержаву, когда мы могли бы вести открытый диалог о мире и вести торговые переговоры, которые принесли бы пользу всем американцам? — отметила конгрессвумен.

Ранее гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что американские компании демонстрируют мощный интерес к сотрудничеству с Россией в энергетической сфере, несмотря на попытки европейских стран сорвать диалог между Москвой и Вашингтоном.

До этого депутат Роза Чемерис заявила, что США нуждаются в России больше, чем РФ в Соединенных Штатах, и вынуждены теперь вести диалог с уважением. Она подчеркнула, что страна имеет альтернативы в виде партнерства со странами Юго-Восточной Азии, а также отметила ускорение сближения ШОС и БРИКС.