Стало известно о большом интересе США к сотрудничеству с РФ в одной области

Американские компании демонстрируют мощный интерес к сотрудничеству с Россией в энергетической сфере, несмотря на попытки европейских стран сорвать диалог между Москвой и Вашингтоном, заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью автору и соведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину. Он отметил, что любые попытки наладить сотрудничество подвергаются атакам в прессе и различных международных форматах.

Есть большой интерес от американских компаний, прямо очень сильный, мощный в энергетическом секторе и в других секторах. Но, конечно, многие страны, [такие] как Британия, европейцы, они пытаются сорвать любой диалог, — сказал он.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что переговоры США и России о возобновлении прямого авиасообщения и нормализации работы отечественных дипломатических миссий разного ранга могут затянуться. По его словам, обсуждения этих ключевых вопросов продлятся как минимум до конца октября.