Украинский дрон ударил по «Газели» и ранил водителя В Белгородской области водитель «Газели» пострадал при ударе БПЛА

Вооруженные силы Украины ударили беспилотным летательным аппаратом по «Газели» в районе хутора Красиво Борисовского района Белгородской области, сообщили в пресс-службе оперативного штаба региона. В результате был ранен водитель транспортного средства, его госпитализировали с проникающим ранением грудной клетки и осколочным ранением плеча. Сам автомобиль был поврежден огнем.

В районе хутора Красиво Борисовского района от удара дрона по «Газели» пострадал водитель. Мужчину с проникающим ранением грудной клетки и осколочным ранением плеча бригада СМП доставила в Борисовскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается, — говорится в сообщении.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка заявил, что украинские военнослужащие расправились с пенсионеркой из Купянска, которая крестилась на коленях и умоляла о пощаде. По его словам, женщина сама вышла навстречу солдатам. Оператор БПЛА какое-то время смотрел на бабушку через камеру, а после направил аппарат в ее сторону и произвел детонацию.