Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 16:58

Украинский дрон ударил по «Газели» и ранил водителя

В Белгородской области водитель «Газели» пострадал при ударе БПЛА

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины ударили беспилотным летательным аппаратом по «Газели» в районе хутора Красиво Борисовского района Белгородской области, сообщили в пресс-службе оперативного штаба региона. В результате был ранен водитель транспортного средства, его госпитализировали с проникающим ранением грудной клетки и осколочным ранением плеча. Сам автомобиль был поврежден огнем.

В районе хутора Красиво Борисовского района от удара дрона по «Газели» пострадал водитель. Мужчину с проникающим ранением грудной клетки и осколочным ранением плеча бригада СМП доставила в Борисовскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается, — говорится в сообщении.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка заявил, что украинские военнослужащие расправились с пенсионеркой из Купянска, которая крестилась на коленях и умоляла о пощаде. По его словам, женщина сама вышла навстречу солдатам. Оператор БПЛА какое-то время смотрел на бабушку через камеру, а после направил аппарат в ее сторону и произвел детонацию.

Белгородская область
мирные жители
пострадавшие
раненые
ВСУ
БПЛА
беспилотники
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывший боец ВСУ рассказал о тайных инструкторах из Британии
Аналитики оценили, каким будет турпоток России и Китая в 2025 году
В Норвегии сделали заявление по границе с Россией
Появились кадры, как SHAMAN на концерте исполняет новую песню «4 ноября»
В Белоруссии назвали главную причину размещения «Орешника» в стране
Скончалась вокалистка Grateful Dead
В Госдуме высмеяли идею Трампа завершить конфликт на Украине за два месяца
Москвичей предупредили об опасном природном явлении
Стало известно, как шатдаун ударил по американской авиации
Определен глава российской делегации на саммите G20 в ЮАР
Москвичи могут остаться без «бобрового суперлуния»
Дети из разных регионов России поделились с Путиным впечатлениями о Москве
Разбитое «сердце» ВПК Украины, Купидон в бою: новости СВО на вечер 4 ноября
Идеальная запеченная тыква: три имбиря и хрустящая корочка
«Мы с тобой земляки»: Путин раскрыл детям тайну о своих предках
Украинский дрон ударил по «Газели» и ранил водителя
SHAMAN представил новую песню ко Дню народного единства
В World Aquatics приняли решение по допуску спортсменов из России
«Два варианта»: генерал раскрыл судьбу окруженных в Красноармейске ВСУ
Путин на Красной площади возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.