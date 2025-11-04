Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 ноября 2025 в 16:35

Стал известен размер состояния создателя Labubu

Forbes: создатель Labubu вошел в топ-10 самых богатых миллиардеров Китая

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Создатель сети магазинов Pop Mart и популярных коллекционных игрушек Labubu Ван Нин вошел в десятку самых богатых миллиардеров Китая, говорится в данных Forbes. Его капитал оценивается в $22,3 млрд.

Первые позиции в списке занимают основатель ByteDance (владельца платформы TikTok) Чжан Имин с капиталом $65,5 млрд, глава компании по производству напитков Nongfu Spring Чжун Шаньшань с $58,7 млрд долларов, а также руководитель Tencent (разработчика мессенджера WeChat) Ма Хуатэн, чье состояние оценивается в $52,2 млрд.

В список вместе с этим вошли основатель корпорации Xiaomi Лэй Цзюнь ($46,2 млрд) и глава разработчика онлайн-игр NetEase Уиллиам Дин ($42,4 млрд). Также в топ-10 — создатель онлайн-платформы Pinduoduo и владелец интернет-магазина Temu Колин Хуан ($37,9 млрд).

Ранее стало известно, что количество долларовых миллиардеров в России и Великобритании возросло за последний год, достигнув в сумме 128 человек. В РФ было зафиксировано появление шести новых миллиардеров с 2024 года. При этом общее состояние всех российских миллиардеров уменьшилось с $469 млрд до $457 млрд.

миллиардеры
Китай
предприниматели
бизнесмены
