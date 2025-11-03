Начала скупать манку ради этого шоколадно-кофейного торта: вкуснота из простейших продуктов

Невероятно нежный и ароматный шоколадно-кофейный манник легко приготовить из простейших продуктов. Ради этой вкусноты начала скупать манку во всех магазинах!

Вкус получается божественным: нежная влажная текстура манника бесподобно сочетается с насыщенными нотами шоколада и кофе, создавая сложный и запоминающийся букет.

Вам понадобится: 1 стакан манной крупы, 1 стакан кефира, 2 яйца, 1 стакан сахара, 2 ст. л. какао, 1 ст. л. растворимого кофе, 150 г муки, 1 ч. л. соды, щепотка соли. Залейте манку кефиром и оставьте на 30 минут для набухания. Взбейте яйца с сахаром, соедините с манной массой, добавьте какао и кофе, затем муку с содой. Тесто вылейте в смазанную форму и выпекайте 35–40 минут при 180°C.

Десерт особенно хорош со взбитыми сливками, а его приготовление не требует специальных навыков. Этот манник станет прекрасным угощением к чаю и докажет, что из простых ингредиентов можно создать настоящий кулинарный шедевр.

