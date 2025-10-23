Радужная клумба с посадкой за 5 минут: просто бросьте семена на землю в октябре — ноябре

Этот яркий однолетник отличается невероятно пышным и продолжительным цветением с июня до первых заморозков, его крупные махровые соцветия-помпоны всех оттенков радуги прекрасно стоят в срезке до 2 недель.

Цинния — настоящая находка для садовода, обладающая множеством преимуществ! С ней вы создадите радужную клумбу с посадкой за 5 минут. Для этого в октябре — ноябре просто бросьте семена на землю и присыпьте сухой землей. Весной всходы проредите, оставляя между растениями 20–30 см.

Цинния засухоустойчива, неприхотлива к почвам, привлекает бабочек и полезных насекомых, а ее высокие сорта идеально подходят для заднего плана цветников. Всего один посев — и ваш сад все лето будет утопать в ярких красках этих великолепных цветов, требующих минимального ухода.

