23 октября 2025 в 16:16

Радужная клумба с посадкой за 5 минут: просто бросьте семена на землю в октябре — ноябре

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот яркий однолетник отличается невероятно пышным и продолжительным цветением с июня до первых заморозков, его крупные махровые соцветия-помпоны всех оттенков радуги прекрасно стоят в срезке до 2 недель.

Цинния — настоящая находка для садовода, обладающая множеством преимуществ! С ней вы создадите радужную клумбу с посадкой за 5 минут. Для этого в октябре — ноябре просто бросьте семена на землю и присыпьте сухой землей. Весной всходы проредите, оставляя между растениями 20–30 см.

Цинния засухоустойчива, неприхотлива к почвам, привлекает бабочек и полезных насекомых, а ее высокие сорта идеально подходят для заднего плана цветников. Всего один посев — и ваш сад все лето будет утопать в ярких красках этих великолепных цветов, требующих минимального ухода.

Ранее был назван многолетник, который перенесет любую русскую зиму, если посадить его сейчас: не вымерзает.

Дарья Иванова
Д. Иванова
