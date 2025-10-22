Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 12:14

Как идеально пожарить пельмени на сковороде — простой рецепт

Как идеально пожарить пельмени на сковороде — простой рецепт Как идеально пожарить пельмени на сковороде — простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пельмени — это одно из самых популярных и любимых блюд, которое можно приготовить быстро и без лишних хлопот. Многие привыкли их варить, но пельмени можно также пожарить на сковороде, что придаст им золотистую корочку и неповторимый вкус.

Если вы хотите разнообразить привычное блюдо и сделать его еще более аппетитным, этот рецепт для вас!

Ингредиенты

  • 500 г пельменей
  • 2-3 ст. л. растительного масла (подсолнечного или оливкового)
  • 50 мл воды
  • Соль и перец
  • Зелень или сметана для подачи

Как пожарить пельмени на сковороде Как пожарить пельмени на сковороде Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пошаговый рецепт

  1. Сначала выберите качественные пельмени. Домашние пельмени будут идеальным вариантом, но и замороженные из магазина тоже подойдут. Перед жаркой замороженные пельмени не имеет смысла размораживать — они готовятся прямо из морозилки.
  2. Возьмите сковороду с антипригарным покрытием или тяжелую чугунную сковороду. Разогрейте ее на среднем огне и добавьте масло. Оно должно хорошо прогреться, чтобы пельмени не прилипали к сковороде.
  3. Выложите пельмени на горячую сковороду. Старайтесь, чтобы пельмешки не соприкасались друг с другом — это позволит им равномерно прожариться и не слипнуться. Оставьте их жариться на умеренном огне на 3–4 минуты, пока нижняя сторона не подрумянится.
  4. Когда пельмени с одной стороны хорошо поджарились, добавьте в сковороду примерно 50 мл воды. Это создаст пар, который поможет пельменям быстрее и равномернее приготовиться внутри. Накройте сковороду крышкой и оставьте пельмени тушиться на умеренном огне еще на 7–10 минут, пока вся вода полностью не испарится.
  5. После снимите крышку и жарьте пельмени еще 2–3 минуты, чтобы они приобрели красивую корочку со всех сторон. Регулируйте огонь, чтобы они не пригорели, но оставались с корочкой снаружи и сочными внутри.
  6. Готовые пельмени снимите со сковороды и переложите на тарелку. По желанию посыпьте их свежей зеленью или подавайте со сметаной, кетчупом или любимыми приправами. Не забудьте добавить немного соли и перца.

Советы по приготовлению

  • Используйте правильное количество масла. Слишком мало масла сделает пельмени сухими и трудными для жарки, а слишком много — жирными.
  • Лучше не перегружайте сковороду. Если вы жарите много пельменей за один раз, они могут не прожариться равномерно. Идеально жарить их небольшими партиями.
  • Контролируйте огонь — если он слишком сильный, то пельмени могут подгореть снаружи, а внутри остаться сырыми. Средний или слабый огонь даст лучший результат.

Ранее мы поделились рецептом свиных ребрышек с картофелем в духовке.

