Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт

Творожная запеканка без муки с манкой — это прекрасный баланс между вкусом и пользой. Простая в приготовлении, она станет вашим фаворитом для утреннего завтрака или легкого перекуса. Легкость текстуры, богатый вкус творога и манки, а также возможность добавления сухофруктов или ягод — все это делает запеканку неотъемлемой частью здорового и вкусного питания.

Попробуйте приготовить эту запеканку, и она точно станет вашим любимым рецептом для семейных завтраков!

Ингредиенты

Творог (лучше средней жирности) — 500 г

Яйца — 3 шт.

Манка — 4 ст. л.

Сметана — 3 ст. л. (плюс немного для смазывания)

Сахар — 3–4 ст. л. (по вкусу)

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Соль — по вкусу

Изюм или курага — 50 г

Сливочное масло — для смазывания формы

Пошаговый рецепт

Для начала нужно подготовить творог. Если хотите, чтобы запеканка была максимально нежной, протрите творог через сито или используйте блендер, чтобы он стал гладким. Если вам по вкусу более текстурная запеканка, можно оставить творог в его обычной форме. В отдельной глубокой миске взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли до легкой пены. Для более насыщенного вкуса добавьте ванильный сахар. Эта смесь сделает запеканку более воздушной и сладкой. Добавьте к яично-сахарной смеси манку и сметану, перемешайте до однородности. Манка в этом рецепте заменяет муку, делая запеканку менее плотной и более легкой по текстуре. Оставьте смесь на 10–15 минут, чтобы манка набухла. Постепенно вводите творог в яично-манную массу, тщательно перемешивая. Не забудьте добавить разрыхлитель, чтобы запеканка хорошо поднялась. Если любите сухофрукты, на этом этапе можно добавить изюм или мелко нарезанную курагу для легкой сладости и разнообразия вкуса. Разогрейте духовку до 180 °C. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом. Для того чтобы запеканка имела румяную корочку, смажьте верх запеканки небольшим количеством сметаны. Перелейте тесто в форму. Выпекайте в разогретой духовке около 35–40 минут, пока запеканка не станет золотистой. Проверяйте готовность зубочисткой. Готовой запеканке дайте слегка остыть, затем выньте из формы и нарежьте на кусочки. Подавайте со сметаной, свежими ягодами или ложечкой меда для максимального удовольствия.

Советы по приготовлению

Для аромата можно добавить тертую лимонную или апельсиновую цедру.

Если хотите сделать запеканку еще более легкой, используйте обезжиренный творог и уменьшите количество сахара.

Манка заменяет муку, что делает запеканку более легкой и воздушной, при этом она отлично держит форму.

