Белорусская бульбяная бабка — запеканка из тертой картошки с мясом. Хрустящая корочка и сочная сердцевина

Это блюдо — настоящая душа белорусской кухни, ее сытное и невероятно уютное воплощение. Грубоватое название лишь подчеркивает простоту и народный характер этой запеканки, где главный герой — картофель, а верный спутник — ароматное мясо. Секрет идеальной бабки — в контрасте: поджаристая, хрустящая до звонкости корочка скрывает под собой сочную нежную сердцевину из тертого картофеля с мясной начинкой.

Для приготовления вам понадобится: 1,5 кг картофеля, 400 г свиной грудинки или мякоти свинины, 2 луковицы, 2 яйца, 2 ст. л. муки, 100 г сала для смазывания формы, соль, перец по вкусу. Картофель очистите и натрите на мелкой терке. Тщательно отожмите лишний картофельный сок. Мясо и лук мелко нарежьте кубиками и обжарьте до полуготовности, посолите и поперчите. В картофельную массу добавьте яйца, муку, соль, хорошо перемешайте. Разогрейте духовку до 200 °C. Глиняный горшочек или глубокую форму щедро смажьте кусочком сала. Выложите половину картофельной массы, разровняйте. Распределите сверху мясную начинку и накройте оставшимся картофелем. Поверхность разровняйте и смажьте сметаной или растопленным салом для румяной корочки. Запекайте около 50–60 минут до золотистого цвета. Дайте бабке немного остыть в форме, затем подавайте, нарезав на порционные куски.

