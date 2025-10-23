«Особенный момент»: отец баскетболиста Демина оценил дебют сына в НБА Отец Демина заявил, что его дебют стал особенным моментом в НБА

Отец 19-летнего российского баскетболиста «Бруклин Нетс» Егора Демина Владимир назвал особенным моментом дебют сына в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Он выразил надежду, что спортсмен получит хорошее количество игрового времени в сезоне.

Сегодняшняя ночь была особенным моментом для многих, не только для нашей семьи. Егор готов, даже несмотря на то что пропустил определенный период в командной работе из-за травмы. Он провел качественную работу этим летом. Егор мотивирован, и как он готовится к играм! Он заряжен доказывать — это будет хорошим двигателем его прогресса. Я вижу предпосылки к тому, что у Егора будет хорошее игровое время в этом сезоне, — сказал Демин-старший.

Ранее россиянин установил национальный рекорд по результативности в дебютном матче НБА. Встреча с командой «Шарлотт Хорнетс», которая состоялась 23 октября, завершилась поражением со счетом 117:136. В активе Егора 14 очков, пять подборов и две результативные передачи за 22 минуты на паркете.

До этого спортивный комментатор Сергей Тараканов выразил уверенность в хороших шансах Демина закрепиться в главной баскетбольной лиге Северной Америки. По его оценке, таланта российского защитника достаточно для того, чтобы в перспективе стать как минимум игроком ротации.