Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 19:16

«Особенный момент»: отец баскетболиста Демина оценил дебют сына в НБА

Отец Демина заявил, что его дебют стал особенным моментом в НБА

Егор Демин Егор Демин Фото: Jon Blacker/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отец 19-летнего российского баскетболиста «Бруклин Нетс» Егора Демина Владимир назвал особенным моментом дебют сына в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Он выразил надежду, что спортсмен получит хорошее количество игрового времени в сезоне.

Сегодняшняя ночь была особенным моментом для многих, не только для нашей семьи. Егор готов, даже несмотря на то что пропустил определенный период в командной работе из-за травмы. Он провел качественную работу этим летом. Егор мотивирован, и как он готовится к играм! Он заряжен доказывать — это будет хорошим двигателем его прогресса. Я вижу предпосылки к тому, что у Егора будет хорошее игровое время в этом сезоне, — сказал Демин-старший.

Ранее россиянин установил национальный рекорд по результативности в дебютном матче НБА. Встреча с командой «Шарлотт Хорнетс», которая состоялась 23 октября, завершилась поражением со счетом 117:136. В активе Егора 14 очков, пять подборов и две результативные передачи за 22 минуты на паркете.

До этого спортивный комментатор Сергей Тараканов выразил уверенность в хороших шансах Демина закрепиться в главной баскетбольной лиге Северной Америки. По его оценке, таланта российского защитника достаточно для того, чтобы в перспективе стать как минимум игроком ротации.

Россия
NBA
баскетбол
российские спортсмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Взрыв в Копейске, чудовищная версия Усольцева о пропаже семьи: что дальше
Гендиректора АСВ задержали по делу о мошенничестве
Украинский БПЛА ударил по Казахстану? Где это случилось, реакция, жертвы
Политолог раскрыл, кто может стоять за героизацией нацизма в Молдавии
Матвиенко рассказала об одном нюансе семейной ипотеки
Путин рассказал о сложностях замещения российской нефти на рынке
Китайские компании приняли неожиданное решение из-за нефтяных санкций США
Путин напомнил о санкциях США во время первого срока Трампа
Рекордсменке вынесли суровое наказание за допинг
Контроль 360°: как заказчик может видеть стройку онлайн
Путин раскритиковал советников Белого дома из-за нефтяных санкций
Путин высказался об отмене саммита в Будапеште
«Особенный момент»: отец баскетболиста Демина оценил дебют сына в НБА
Медведев высказался о сроках пребывания мигрантов в России
Королевский салат с креветками — просто, быстро и с изюминкой!
Одна страна ЕС выступила против использования замороженных активов РФ
Фон дер Ляйен обвинили в штамповке невыполнимых инициатив
Греф спрогнозировал темпы роста российской экономики в 2025 году
Путин раскрыл новые детали переговоров с Трампом
Путин раскрыл инициатора переговоров России и США в Будапеште
Дальше
Самое популярное
Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт
Семья и жизнь

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой
Общество

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.