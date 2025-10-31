Российский баскетболист установил уникальное достижение в НБА Баскетболист Демин дебютировал в НБА с серией успешных трехочковых бросков

Российский баскетболист Егор Демин, играющий за «Бруклин Нетс», первым в лиге начал свою профессиональную карьеру с 20 точных бросков, передает KSL Sports. Все эти броски он выполнил из-за трехочковой дуги.

В четырех матчах спортсмен забросил 22 мяча в корзину. Его статистика включает 7,5 очка в среднем за игру, 4 подбора и 2,5 результативной передачи.

В «Бруклин Нетс» Демин стал четвертым россиянином за историю команды. До него за клуб играли Сергей Карасев, Андрей Кириленко, ныне возглавляющий Российскую федерацию баскетбола (РФБ), и Тимофей Мозгов.

Ранее сообщалось, что Демин в матче против «Шарлотт Хорнетс» 23 октября установил национальный рекорд, набрав 14 очков за 22 минуты игры. Несмотря на его выдающиеся показатели, команда «Бруклин Нетс» проиграла матч со счетом 117:136. Этот результат стал наивысшим среди российских баскетболистов в истории НБА.

До этого Кириленко отметил, что Демину предстоит непростое начало карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации за «Бруклин Нетс». Он подчеркнул, что достижения молодого игрока будут напрямую зависеть от его собственных стараний и усилий.