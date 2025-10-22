Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 13:03

Тараканов оценил перспективы российских баскетболистов в НБА

Тараканов: среди россиян наибольший шанс закрепиться в NBA у Демина

Егор Демин (справа) Егор Демин (справа) Фото: Jon Blacker/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский баскетболист «Бруклин Нетс» Егор Демин имеет хорошие шансы закрепиться в североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), заявил NEWS.ru спортивный комментатор Сергей Тараканов. По его мнению, таланта игрока должно хватить, чтобы стать как минимум игроком ротации в будущем.

У Егора Демина ситуация гораздо лучше. Игроки, которые уходят в первом раунде драфта, редко проваливаются. Это значит, что клуб имеет на тебя планы и всячески будет поддерживать. Да и «Бруклин» с российским бэкграундом: и [Михаил] Прохоров был, и [Сергей] Кущенко. Да и в целом половина района говорит на русском. Самая большая проблема Егора в том, что лига очень атлетичная, но у него есть еще несколько лет на адаптацию. Он прибавляет, хорошо показал себя в тренировочных играх, прибавляет в атлетизме. Может, звездой он и не станет, но талант определенно есть, чтобы стать как минимум игроком ротации, — заявил Тараканов.

Он отметил, что у Владислава Голдина и Виктора Лахина ситуация посложнее.

Голдин на двухстороннем [контракте]. Наверное, будут выдергивать из G-лиги (лига развития НБА. — NEWS.ru). Судьба непростая — мы видели много европейцев в таком положении, которые потом в НБА не играют. Такая же ситуация у Лахина — многое зависит от команды и травм, — добавил комментатор.

Ранее Демин был выбран «Бруклином» под восьмым номером на драфте НБА 2025 года. Защитник стал самым высоким пиком на драфте НБА за всю историю России. Голдин и Лахин не были выбраны на церемонии, однако в конце июня первый подписал двусторонний контракт с «Майами Хит», а Лахин — с «Оклахомой».

Россия
баскетбол
спорт
российские спортсмены
Виктор Байбаков
В. Байбаков
