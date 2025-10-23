Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Семья подсела на эту вкуснятину. «Курица в ажуре» из картофеля — ленивый ужин. Вкусно, просто и необычно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ищете простое, но эффектное блюдо, которое поразит и домочадцев, и гостей? Эта нежная курица в ажурной картофельной сетке — идеальное решение для сытного ужина или праздничного стола. Ленивый вариант картофельных зраз получается невероятно сочным, хрустящим и презентабельным. Процесс приготовления напоминает волшебство на сковороде: обычные ингредиенты всего за несколько минут превращаются в кулинарный шедевр, где нежнейшая курица и тягучий сыр объединяются под хрустящим картофельным панцирем.

Для приготовления вам понадобится: одна крупная куриная грудка, 2–3 картофелины, 1 яйцо, 2 ст. л. муки, 100 г твердого сыра, пучок петрушки, соль, перец и растительное масло для жарки. Натрите картофель на мелкой терке, слегка отожмите сок, добавьте яйцо, муку, соль и перец. Тщательно перемешайте. На разогретую с маслом сковороду выложите картофельную массу, распределите тонким слоем и обжаривайте с одной стороны 2–3 минуты до золотистого цвета. Переверните блин. На одну половину блина выложите тонко нарезанное или отбивное куриное филе, посолите и поперчите. Сверху обильно посыпьте тертым сыром и измельченной петрушкой. Жарьте еще 2–3 минуты, затем свободной стороной картофельного блина накройте начинку. Обжарьте с обеих сторон по минуте до румяной корочки и полного приготовления курицы.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

