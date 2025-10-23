Назван лучший аэропорт мира с водопадом и бассейном на крыше

Назван лучший аэропорт мира с водопадом и бассейном на крыше Аэропорт Чанги в Сингапуре признан лучшим в мире по версии Forbes Travel Guide

Международный аэропорт Чанги в Сингапуре признан лучшим в мире по версии Forbes Travel Guide. На сайте путеводителя эксперты отметили уникальные аттракционы аэропорта, включая самый высокий крытый водопад, круглосуточный кинотеатр и бассейн на крыше с видом на взлетающие самолеты.

Сингапурский аэропорт, многократно удостаивавшийся международных наград, также предлагает пассажирам сады бабочек и бамбука, а также джакузи. В категории лучших аэропортов США первое место занял нью-йоркский Ла-Гуардия, отличающийся современной архитектурой и просторными зонами выхода на посадку.

В том же рейтинге лучшей авиакомпанией мира была признана Emirates, а среди американских перевозчиков лидером стала Delta Air Lines.

Ранее сообщалось, что первые в истории рейтинга Henley & Partners Соединенные Штаты Америки не вошли в первую десятку стран с самыми сильными паспортами мира. Граждане США могут путешествовать без виз в 180 из 227 стран мира. В настоящее время лидирующие позиции в сфере международных путешествий занимают азиатские страны, такие как Сингапур, Южная Корея и Япония.