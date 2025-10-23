Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 21:13

Назван лучший аэропорт мира с водопадом и бассейном на крыше

Аэропорт Чанги в Сингапуре признан лучшим в мире по версии Forbes Travel Guide

Международный аэропорт Чанги в Сингапуре Международный аэропорт Чанги в Сингапуре Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Международный аэропорт Чанги в Сингапуре признан лучшим в мире по версии Forbes Travel Guide. На сайте путеводителя эксперты отметили уникальные аттракционы аэропорта, включая самый высокий крытый водопад, круглосуточный кинотеатр и бассейн на крыше с видом на взлетающие самолеты.

Сингапурский аэропорт, многократно удостаивавшийся международных наград, также предлагает пассажирам сады бабочек и бамбука, а также джакузи. В категории лучших аэропортов США первое место занял нью-йоркский Ла-Гуардия, отличающийся современной архитектурой и просторными зонами выхода на посадку.

В том же рейтинге лучшей авиакомпанией мира была признана Emirates, а среди американских перевозчиков лидером стала Delta Air Lines.

Ранее сообщалось, что первые в истории рейтинга Henley & Partners Соединенные Штаты Америки не вошли в первую десятку стран с самыми сильными паспортами мира. Граждане США могут путешествовать без виз в 180 из 227 стран мира. В настоящее время лидирующие позиции в сфере международных путешествий занимают азиатские страны, такие как Сингапур, Южная Корея и Япония.

аэропорты
рейтинги
Сингапур
страны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
С семьи экс-замгубернатора российского региона взыщут миллионы рублей
Не только Усольцевы: составлен список самых странных исчезновений туристов
В Белом доме высказались о встрече Путина и Трампа
Назван лучший аэропорт мира с водопадом и бассейном на крыше
«Говорят по-русски, но они не русские»: Якубович о молодежи и Кадышевой
«Через три дома»: Диброва пошутила о переезде в новый особняк
Диброва рассказала о подарке бывшему мужу на день рождения
В Москве мужчина надругался над несовершеннолетней соседкой
Раскрыто, кто на самом деле мешает мирному диалогу по Украине
Восполняем омега-3: рецепт сочной горбуши в духовке под сметанной шубой
Роботы на площадке: миф или ближайшее будущее?
Предельная нежность и тепло очага: готовим пирожки с творогом и курагой
В России предложили штрафовать пешеходов по лицу через камеры
Мединский подтвердил обмен с Украиной телами погибших
Вейпы и айкосы запретят в России? Что известно, реакция Путина
Умер известный музыкант, повлиявший на культуру российского региона
Умер рок-музыкант, работавший с Дэвидом Боуи
Взрыв в Копейске, чудовищная версия Усольцева о пропаже семьи: что дальше
Гендиректора АСВ задержали по делу о мошенничестве
Украинский БПЛА ударил по Казахстану? Где это случилось, реакция, жертвы
Дальше
Самое популярное
Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт
Семья и жизнь

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой
Общество

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.