23 октября 2025 в 20:40

Раскрыто, кто на самом деле мешает мирному диалогу по Украине

Зампостпреда России при ОБСЕ Волгарев обвинил ЕС в срыве диалога по Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Европейские чиновники прилагают максимальные усилия для срыва прямого диалога между Россией и США по урегулированию украинского кризиса, заявил заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Александр Волгарев на заседании Постоянного совета организации. Дипломат отметил, что заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас о невозможности переговоров без участия Украины и ЕС свидетельствуют о противодействии мирному урегулированию с их стороны, говорится на сайте МИД.

Глава евродипломатии Кая Каллас открыто заявляет, что любые переговоры без участия Украины и ЕС бесперспективны. Такие слова красноречиво говорят об одном: европейские бюрократы, чувствуя угрозу реального диалога между Москвой и Вашингтоном, делают все, чтобы его сорвать, — сказал Волгарев.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил об одержимости европейских элит военным противостоянием и их стремлении блокировать любые инициативы, направленные на установление мира на Украине. По его словам, Европа пребывает под влиянием военной психологии, что и объясняет ее противодействие началу мирного диалога.

Кроме того, высокопоставленный дипломат сообщил о наличии опасений в Европейском союзе относительно возможного давления американского лидера Дональда Трампа на Украину по вопросу территориальных компромиссов. В Брюсселе полагают, что такие действия способны спровоцировать серьезный внутренний резонанс в ЕС и привести к изменению расстановки политических сил в регионе.

