Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 19:36

Экономист раскрыла, кому могут достаться российские активы

Доцент Бондаренко: ЕС будет использовать активы РФ для поддержки своего бюджета

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Замороженные средства России Евросоюз, по сути, будет использовать для себя, для поддержки бюджетов стран и экспорта, заявила РИА Новости доцент НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. По ее словам, на эти деньги Киев в Европе будет покупать оружие.

Репарационный кредит — передача российских активов Украине в качестве займа, где «посредником» будет служить ЕС. Основной целью будет, по всей видимости, покупка средств вооружения у ЕС и США. По плану, Украина будет должна возместить этот заем, если Россия выплатит репарации. То есть, по сути, ЕС будет использовать средства для себя в первую очередь, — заявила она.

Она обратила внимание, что с юридической точки зрения такая инициатива нарушает нормы международного права, ведь упомянутые активы являются собственностью Российской Федерации. Согласно предложению Еврокомиссии, решение о предоставлении такого рода кредита может быть одобрено квалифицированным большинством голосов, следовательно, позиция и интересы таких стран, как Бельгия, могут остаться проигнорированными.

Ранее Politico сообщало, что премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заблокировал план Европейского союза по передаче Украине €140 млрд из замороженных российских активов. Бельгийский лидер выступил против инициативы, опасаясь возможных судебных исков со стороны Москвы и финансовых последствий для своей страны.

Россия
Евросоюз
экономика
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Туле 85-летняя пенсионерка умерла после секса на свидании с дейтинга
Бывший владелец Pornhub решил выкупить акции ЛУКОЙЛа
Резкое похудение, отказ от Голливуда, рождение дочки: как живет Софья Зайка
Куда поехать на Новый год с подростками: идеи для незабываемых каникул
Врач объяснила вред для здоровья от длительного скроллинга соцсетей
Назван победитель индивидуальной гонки в Эстерсунде
Пользователей смартфонов будут предупреждать о причине звонка
В Твери произошла страшная авария с участием автобуса
Одна европейская страна открестилась от поставок оружия Украине
Плющенко оплатил лечение своей фигуристки на фоне скандала об избиениях
Каллас потерпела разгромное фиаско, Ермака «заперли» на Украине: что дальше
В одной европейской стране откажутся от бумажных писем
«Кровь берет свое»: младший сын Нагиева определился с выбором профессии
Букмекер назвал главного претендента на роль агента 007
Врача осудили за скрытую съемку пациентов и насилие над ними
Гутерриш подвел итоги 10 лет работы в ООН и огорчился
Президент Финляндии призвал финнов готовиться к миру на Украине
Обида на Добронравова, патриотизм, бездетность: как живет Сергей Дорогов
Найден способ сократить разрыв в доступности медпомощи в городе и селе
Хуситы освободили экипаж судна, в составе которого был гражданин России
Дальше
Самое популярное
Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей
Общество

Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Общество

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.