Экономист раскрыла, кому могут достаться российские активы Доцент Бондаренко: ЕС будет использовать активы РФ для поддержки своего бюджета

Замороженные средства России Евросоюз, по сути, будет использовать для себя, для поддержки бюджетов стран и экспорта, заявила РИА Новости доцент НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. По ее словам, на эти деньги Киев в Европе будет покупать оружие.

Репарационный кредит — передача российских активов Украине в качестве займа, где «посредником» будет служить ЕС. Основной целью будет, по всей видимости, покупка средств вооружения у ЕС и США. По плану, Украина будет должна возместить этот заем, если Россия выплатит репарации. То есть, по сути, ЕС будет использовать средства для себя в первую очередь, — заявила она.

Она обратила внимание, что с юридической точки зрения такая инициатива нарушает нормы международного права, ведь упомянутые активы являются собственностью Российской Федерации. Согласно предложению Еврокомиссии, решение о предоставлении такого рода кредита может быть одобрено квалифицированным большинством голосов, следовательно, позиция и интересы таких стран, как Бельгия, могут остаться проигнорированными.

Ранее Politico сообщало, что премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заблокировал план Европейского союза по передаче Украине €140 млрд из замороженных российских активов. Бельгийский лидер выступил против инициативы, опасаясь возможных судебных исков со стороны Москвы и финансовых последствий для своей страны.