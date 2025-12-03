В Германии полиция перекрыла центр города из-за угрозы взрыва

Центр Менхенгладбаха в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия перекрыт полицией из-за угрозы взрыва, сообщает Bild. По данным источника, ведется эвакуация людей и проверка территории на наличие взрывчатки.

Представитель правоохранительных органов подтвердила, что сигнал о возможном взрыве поступил в полицию в среду, 3 ноября. Масштабная операция началась около 13:00 по местному времени, привлечены служебные собаки.

Как уточняет СМИ, перекрытие площади Бисмаркплац и нескольких прилегающих улиц вызвало перебои в движении транспорта и работе общественного транспорта. Так, проходящие через центр автобусные маршруты были временно изменены. Полиция просит жителей и гостей города избегать посещения данной зоны.

Ранее в берлинском районе Нойкельн задержали гражданина Сирии по подозрению в подготовке теракта: у него были обнаружены все необходимые компоненты для изготовления взрывных устройств. Проживавшему в Берлине по трем адресам задержанному инкриминируют подготовку к совершению тяжкого преступления, угрожающего безопасности государства.