03 декабря 2025 в 16:30

В Харькове прогремел сильный взрыв

Сотрудники МЧС Сотрудники МЧС Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
В Харькове произошел взрыв, однако официальных сообщений о прилетах не поступало, пишет Telegram-канал «Алексеевка Харьков». В публикации говорится, что воздушная тревога также не объявлялась.

Местные власти не предоставили конкретной информации о характере и причинах взрыва. Судя по опубликованным кадрам, на которых запечатлены последствия взрыва, в небо поднимается большой столб дыма.

Ранее полиция Украины подтвердила задержание двух лиц, подозреваемых в причастности к убийству сына заместителя мэра Харькова Сергея Кузьмина. Они проверяются на возможную связь со смертью молодого человека в Вене. Инцидент произошел в конце ноября, когда в столице Австрии был обнаружен автомобиль со следами поджога, в котором находилось тело 21-летнего парня.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук в комментарии для NEWS.ru заявил, что Вооруженные силы России будут освобождать Харьков, поскольку этот город исторически является русским. По его словам, Харьков также должен войти в состав приграничной буферной зоны, о создании которой заявлял президент России Владимир Путин.

Харьков
взрывы
Украина
происшествия
