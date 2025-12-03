Президент Финляндии призвал финнов готовиться к миру на Украине Стубб: Финляндия должна быть готова к миру на Украине

Президент Финляндии Александр Стубб призвал жителей страны подготовиться к наступлению «несправедливого» мира на Украине, сообщает телеканал MTV Uutiset. По словам политика, в мире может быть все либо хорошо, либо плохо, либо можно достичь определенного компромисса.

Реальность такова, что и нам, финнам, нужно подготовиться к моменту, когда будет достигнут мир, и что все условия для справедливого мира, о которых мы так много говорили за последние четыре года, вряд ли будут выполнены, — заявил Стубб.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что страна не готова предоставлять Украине гарантии безопасности, но может помочь в их организации. Он также исключил отправку финских военных в зону СВО, объяснив это стремлением избежать эскалации с Россией.

До этого Стубб предупредил, что у Запада есть ограниченное время, чтобы доказать способность к равноправному диалогу с Глобальным Югом и Востоком. По его мнению, без реформы международных институтов, отражающих новый баланс сил, существующая система может рухнуть, уступив место хаосу и сферам влияния.