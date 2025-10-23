Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 11:30

Перчиковые лентяи с курицей: никаких зажарок и мороки — начиняем и в духовку. Быстрее и вкуснее, чем фаршированные

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Перчиковые лентяи с курицей: никаких зажарок и мороки — начиняем и в духовку. Быстрее и вкуснее, чем фаршированные. Когда нет времени на долгие приготовления, а хочется порадовать семью горячим и сытным ужином, этот рецепт станет настоящим спасением. Готовится в духовке и не требует сложных манипуляций, но результат вас удивит: мягкий перец, ароматная куриная начинка и золотистый сыр наверху создают идеальное сочетание вкусов.

Для приготовления на четыре порции понадобится 8 средних болгарских перцев, 500 г куриного фарша, 1 луковица и 1 морковь. Лук и морковь мелко нарежьте и смешайте с фаршем, добавив 2 ст. л. растительного масла, соль, перец и щепотку копченой паприки.

Перцы разрежьте пополам вдоль, удалите семена и аккуратно наполните половинки фаршем. Выложите их на противень, застеленный пергаментом, и запекайте при 200 °C 30–40 минут. Сверху посыпьте 100 г тертого сыра и верните в духовку еще на 5–10 минут до расплавления. Подавайте горячими, украсив свежей зеленью, — вкусно, просто и без лишнего напряга!

Ранее мы готовили капустные оладьи с соусом из крабовых палочек. Обалденная вкуснятина из простых продуктов.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
