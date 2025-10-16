Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 14:45

Капустные оладьи с соусом из крабовых палочек: жаль, раньше так не догадалась сделать. Обалденная вкуснятина из простых продуктов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Капустные оладьи с соусом из крабовых палочек: жаль, раньше так не догадалась сделать. Обалденная вкуснятина из простых продуктов! Нежная текстура оладушек и пикантный сливочный соус создают удивительно гармоничный дуэт. Идеальное блюдо для легкого ужина — сытно, оригинально и готовится всего за 25 минут.

Ингредиенты

  • Капуста молодая — 400 г
  • Крабовые палочки — 100 г
  • Кефир — 200 мл (150+50 для соуса)
  • Мука — 80 г (70+10 для соуса)
  • Яйца — 2 шт. (1+1 для соуса)
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика (2+1 для соуса)
  • Укроп — 3 ст. л.
  • Сметана — 3 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу
  • Масло растительное — 2 ст. л.

Приготовление

  1. Капусту, лук и 2 зубчика чеснока измельчите в блендере. Добавьте яйцо, 150 мл кефира, муку, рубленый укроп, соль и перец. Жарьте оладьи на разогретой сковороде 3-4 минуты с каждой стороны.
  2. Для соуса смешайте мелко нарезанные крабовые палочки, сметану, 50 мл кефира, яйцо вареное, муку и чеснок. Подавайте оладьи с соусом, украсив зеленью.

Ранее мы готовили творожные оладушки со сметаной, медом или сахарной пудрой. Простой рецепт на завтрак.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
