Капустные оладьи с соусом из крабовых палочек: жаль, раньше так не догадалась сделать. Обалденная вкуснятина из простых продуктов! Нежная текстура оладушек и пикантный сливочный соус создают удивительно гармоничный дуэт. Идеальное блюдо для легкого ужина — сытно, оригинально и готовится всего за 25 минут.
Ингредиенты
- Капуста молодая — 400 г
- Крабовые палочки — 100 г
- Кефир — 200 мл (150+50 для соуса)
- Мука — 80 г (70+10 для соуса)
- Яйца — 2 шт. (1+1 для соуса)
- Лук репчатый — 1 шт.
- Чеснок — 3 зубчика (2+1 для соуса)
- Укроп — 3 ст. л.
- Сметана — 3 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
- Масло растительное — 2 ст. л.
Приготовление
- Капусту, лук и 2 зубчика чеснока измельчите в блендере. Добавьте яйцо, 150 мл кефира, муку, рубленый укроп, соль и перец. Жарьте оладьи на разогретой сковороде 3-4 минуты с каждой стороны.
- Для соуса смешайте мелко нарезанные крабовые палочки, сметану, 50 мл кефира, яйцо вареное, муку и чеснок. Подавайте оладьи с соусом, украсив зеленью.
Ранее мы готовили творожные оладушки со сметаной, медом или сахарной пудрой. Простой рецепт на завтрак.