Капустные оладьи с соусом из крабовых палочек: жаль, раньше так не догадалась сделать. Обалденная вкуснятина из простых продуктов! Нежная текстура оладушек и пикантный сливочный соус создают удивительно гармоничный дуэт. Идеальное блюдо для легкого ужина — сытно, оригинально и готовится всего за 25 минут.

Ингредиенты

Капуста молодая — 400 г

Крабовые палочки — 100 г

Кефир — 200 мл (150+50 для соуса)

Мука — 80 г (70+10 для соуса)

Яйца — 2 шт. (1+1 для соуса)

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 3 зубчика (2+1 для соуса)

Укроп — 3 ст. л.

Сметана — 3 ст. л.

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Масло растительное — 2 ст. л.

Приготовление

Капусту, лук и 2 зубчика чеснока измельчите в блендере. Добавьте яйцо, 150 мл кефира, муку, рубленый укроп, соль и перец. Жарьте оладьи на разогретой сковороде 3-4 минуты с каждой стороны. Для соуса смешайте мелко нарезанные крабовые палочки, сметану, 50 мл кефира, яйцо вареное, муку и чеснок. Подавайте оладьи с соусом, украсив зеленью.

