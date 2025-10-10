Творожные оладушки со сметаной, медом или сахарной пудрой: простой рецепт на завтрак

Творожные оладушки со сметаной, медом или сахарной пудрой: простой рецепт на завтрак. Нежная текстура, легкая воздушность и тонкий ванильный аромат покорят с первой пробы. Быстрый в приготовлении, но такой уютный завтрак, который подарит настоящее гастрономическое удовольствие и детям, и взрослым.

Ингредиенты

Творог — 180 г

Мука — 150 г

Яйца — 2 шт.

Сметана — 100 г

Молоко — 50 мл

Сахар — 40 г

Ванильный сахар — 10 г

Сода — 4 г

Соль — щепотка

Масло растительное — для жарки

Приготовление

Взбейте яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли до легкой пены. Добавьте творог и сметану, тщательно перемешайте до однородности. Всыпьте муку с содой, влейте теплое молоко и аккуратно замесите тесто консистенции густой сметаны. Выкладывайте тесто столовой ложкой на разогретую сковороду с маслом и жарьте на среднем огне под крышкой 2–3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте оладушки теплыми со сметаной, медом или сахарной пудрой.

