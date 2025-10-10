Творожные оладушки со сметаной, медом или сахарной пудрой: простой рецепт на завтрак. Нежная текстура, легкая воздушность и тонкий ванильный аромат покорят с первой пробы. Быстрый в приготовлении, но такой уютный завтрак, который подарит настоящее гастрономическое удовольствие и детям, и взрослым.
Ингредиенты
- Творог — 180 г
- Мука — 150 г
- Яйца — 2 шт.
- Сметана — 100 г
- Молоко — 50 мл
- Сахар — 40 г
- Ванильный сахар — 10 г
- Сода — 4 г
- Соль — щепотка
- Масло растительное — для жарки
Приготовление
- Взбейте яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли до легкой пены. Добавьте творог и сметану, тщательно перемешайте до однородности. Всыпьте муку с содой, влейте теплое молоко и аккуратно замесите тесто консистенции густой сметаны.
- Выкладывайте тесто столовой ложкой на разогретую сковороду с маслом и жарьте на среднем огне под крышкой 2–3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте оладушки теплыми со сметаной, медом или сахарной пудрой.
Ранее мы готовили молочные гренки на завтрак. Вкуснятина из батона, корицы и сливочного масла.