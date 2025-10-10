Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 10:00

Творожные оладушки со сметаной, медом или сахарной пудрой: простой рецепт на завтрак

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожные оладушки со сметаной, медом или сахарной пудрой: простой рецепт на завтрак. Нежная текстура, легкая воздушность и тонкий ванильный аромат покорят с первой пробы. Быстрый в приготовлении, но такой уютный завтрак, который подарит настоящее гастрономическое удовольствие и детям, и взрослым.

Ингредиенты

  • Творог — 180 г
  • Мука — 150 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Сметана — 100 г
  • Молоко — 50 мл
  • Сахар — 40 г
  • Ванильный сахар — 10 г
  • Сода — 4 г
  • Соль — щепотка
  • Масло растительное — для жарки

Приготовление

  1. Взбейте яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли до легкой пены. Добавьте творог и сметану, тщательно перемешайте до однородности. Всыпьте муку с содой, влейте теплое молоко и аккуратно замесите тесто консистенции густой сметаны.
  2. Выкладывайте тесто столовой ложкой на разогретую сковороду с маслом и жарьте на среднем огне под крышкой 2–3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте оладушки теплыми со сметаной, медом или сахарной пудрой.

Ранее мы готовили молочные гренки на завтрак. Вкуснятина из батона, корицы и сливочного масла.

