03 октября 2025 в 07:00

Молочные гренки на завтрак: вкуснятина из батона, корицы и сливочного масла

Молочные гренки на завтрак: вкуснятина из батона, корицы и сливочного масла. Нежные, ароматные гренки с ванильной ноткой — идеальный завтрак, который вернёт в детство. Хрустящие снаружи и мягкие внутри, они станут любимым началом дня для всей семьи.

Ингредиенты

  • Батон пшеничный — 200 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Молоко — 200 мл
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Ванильный сахар — 1 ч. л.
  • Соль — 1/4 ч. л.
  • Масло сливочное — 40 г
  • Корица молотая — 1/4 ч. л.

Приготовление

  1. Батон нарежьте ломтиками толщиной 1,5–2 см. Взбейте яйца с молоком, сахаром, ванилью и солью до однородности. Обмакните каждый ломтик в молочную смесь с двух сторон, дайте пропитаться 1–2 минуты.
  2. Разогрейте сковороду с маслом. Обжаривайте гренки на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте с ягодным сиропом или сгущёнкой.

Совет: для пикантного контраста добавьте щепотку мускатного ореха в яичную смесь.

