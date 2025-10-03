Молочные гренки на завтрак: вкуснятина из батона, корицы и сливочного масла

Молочные гренки на завтрак: вкуснятина из батона, корицы и сливочного масла. Нежные, ароматные гренки с ванильной ноткой — идеальный завтрак, который вернёт в детство. Хрустящие снаружи и мягкие внутри, они станут любимым началом дня для всей семьи.

Ингредиенты

Батон пшеничный — 200 г

Яйца — 2 шт.

Молоко — 200 мл

Сахар — 1 ст. л.

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Соль — 1/4 ч. л.

Масло сливочное — 40 г

Корица молотая — 1/4 ч. л.

Приготовление

Батон нарежьте ломтиками толщиной 1,5–2 см. Взбейте яйца с молоком, сахаром, ванилью и солью до однородности. Обмакните каждый ломтик в молочную смесь с двух сторон, дайте пропитаться 1–2 минуты. Разогрейте сковороду с маслом. Обжаривайте гренки на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте с ягодным сиропом или сгущёнкой.

Совет: для пикантного контраста добавьте щепотку мускатного ореха в яичную смесь.