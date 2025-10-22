Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Пышные, воздушные оладьи — это настоящее удовольствие на завтрак или полдник. Благодаря кефиру и небольшому количеству простых ингредиентов это блюдо становится невероятно мягким и ароматным. Пошаговый рецепт поможет вам приготовить идеальные «пуховые» оладьи с минимальными усилиями.

Ингредиенты

Кефир — 250 мл

Яйцо — 1 шт.

Мука — 220 г

Сахар — 1–2 ст. л.

Сода — 0,5 ч. л.

Соль — щепотка

Растительное масло

Пошаговый рецепт

Налейте кефир в миску и оставьте его на 10–15 минут при комнатной температуре, чтобы он стал чуть теплее. Это необходимо для лучшего взаимодействия с содой и получения пышных оладий. Можно немного подогреть кефир в СВЧ-печи, но не перегревайте его. В теплый кефир разбейте яйцо, добавьте сахар и щепотку соли. Хорошо перемешайте венчиком или вилкой до получения однородной массы. Добавьте соду в смесь и тщательно перемешайте. Сода вступает в реакцию с кефиром, что поможет вашим оладьям стать пышными. Уже на этом этапе можно заметить, как тесто начинает пузыриться. Постепенно всыпайте муку, помешивая тесто венчиком или ложкой. Тесто должно быть густым, но не плотным, чтобы оладьи легко поднимались и не расплывались на сковороде. Налейте масло на сковороду и хорошенько разогрейте на умеренном огне. Чтобы оладьи не впитывали много масла, его должно быть немного, но достаточно для равномерной жарки. Ложкой выкладывайте тесто на сковороду, формируя небольшие оладушки. Обжаривайте их с каждой стороны по 1,5–2 минуты, пока они не станут золотистыми и пышными. Важно не жарить на слишком сильном огне, чтобы они хорошо пропеклись внутри. Готовые оладьи выкладывайте на бумажное полотенце, дабы промокнуть их от лишнего масла. Подавайте горячими с медом, сметаной, вареньем или любым другим любимым соусом.

Советы по приготовлению

Чтобы оладьи были еще более пышными, можно дать тесту постоять 10–15 минут перед жаркой.

Для аромата добавьте в тесто ванильный сахар или щепотку корицы.

