Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Пышные, воздушные оладьи — это настоящее удовольствие на завтрак или полдник. Благодаря кефиру и небольшому количеству простых ингредиентов это блюдо становится невероятно мягким и ароматным. Пошаговый рецепт поможет вам приготовить идеальные «пуховые» оладьи с минимальными усилиями.
Ингредиенты
- Кефир — 250 мл
- Яйцо — 1 шт.
- Мука — 220 г
- Сахар — 1–2 ст. л.
- Сода — 0,5 ч. л.
- Соль — щепотка
- Растительное масло
Пошаговый рецепт
- Налейте кефир в миску и оставьте его на 10–15 минут при комнатной температуре, чтобы он стал чуть теплее. Это необходимо для лучшего взаимодействия с содой и получения пышных оладий. Можно немного подогреть кефир в СВЧ-печи, но не перегревайте его.
- В теплый кефир разбейте яйцо, добавьте сахар и щепотку соли. Хорошо перемешайте венчиком или вилкой до получения однородной массы.
- Добавьте соду в смесь и тщательно перемешайте. Сода вступает в реакцию с кефиром, что поможет вашим оладьям стать пышными. Уже на этом этапе можно заметить, как тесто начинает пузыриться.
- Постепенно всыпайте муку, помешивая тесто венчиком или ложкой. Тесто должно быть густым, но не плотным, чтобы оладьи легко поднимались и не расплывались на сковороде.
- Налейте масло на сковороду и хорошенько разогрейте на умеренном огне. Чтобы оладьи не впитывали много масла, его должно быть немного, но достаточно для равномерной жарки.
- Ложкой выкладывайте тесто на сковороду, формируя небольшие оладушки. Обжаривайте их с каждой стороны по 1,5–2 минуты, пока они не станут золотистыми и пышными. Важно не жарить на слишком сильном огне, чтобы они хорошо пропеклись внутри.
- Готовые оладьи выкладывайте на бумажное полотенце, дабы промокнуть их от лишнего масла. Подавайте горячими с медом, сметаной, вареньем или любым другим любимым соусом.
Советы по приготовлению
- Чтобы оладьи были еще более пышными, можно дать тесту постоять 10–15 минут перед жаркой.
- Для аромата добавьте в тесто ванильный сахар или щепотку корицы.
