Ленивый ужин. Только мясо, грибы и немного сливок — нежные крученики по-украински. Вкусно и необычно

Погрузитесь в атмосферу украинского гостеприимства с невероятно нежными кручениками в грибной подливке. Это блюдо — настоящая поэзия вкуса, где тонкие ломтики мяса, обволакивающие ароматную начинку, встречаются с роскошным соусом на основе белых грибов. Секрет их потрясающей мягкости кроется в небольшой, но важной хитрости подготовки мяса, которая превращает простые ингредиенты в кулинарный шедевр. Идеальный выбор для особенного ужина, когда хочется удивить близких насыщенным вкусом и домашним уютом, согревающим душу.

Для приготовления вам понадобится: 500 г свинины (шеи или корейки), нарезанной тонкими пластами, 200 г отварных белых грибов, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, пучок укропа и петрушки, 1 яйцо, 2 ст. л. муки, 200 мл сливок, соль, перец и растительное масло. Мясные пласты слегка отбейте, посолите и поперчите. Для начинки мелко порубите грибы и лук, обжарьте, смешайте с измельченной зеленью и сырым яйцом. Выложите начинку на мясо, плотно сверните рулетики и обжарьте до румяной корочки. Готовые крученики залейте сливками, смешанными с ложкой муки и давленым чесноком, тушите под крышкой на медленном огне 20–25 минут. Подавайте с картофельным пюре или гречневой кашей.

