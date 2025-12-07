ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 08:43

Готовлю грибные тапас на картофельных чипсах — нежная закуска для праздничного стола

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Данный рецепт — это тонко сбалансированная композиция вкусов и ароматов. Сливочные ноты творожного сыра и сметаны смягчают яркий грибной вкус, свежая зелень добавляет освежающий акцент, а обжаренные грецкие орехи придают начинке глубину и пикантный хруст. Все это великолепие покоится на хрустящем «подиуме» из картофеля, создавая в итоге совершенную и очень сытную закуску.

300 г картофеля нарезаю тонкими кружочками, смазываю 1 ст. л. растопленного сливочного масла и запекаю при 200 °C до золотистой корочки. 500 г шампиньонов мелко нарезаю и обжариваю с 1 зубчиком чеснока до испарения жидкости. Добавляю мелко нарезанный пучок зеленого лука и укропа, 20 г измельченных грецких орехов, 20 г панировочных сухарей, 2 ст. л. творожного сыра и 2 ст. л. сметаны. Томлю 2–3 минуты, солю по вкусу. Выкладываю грибную массу на картофельные чипсы и подаю.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
