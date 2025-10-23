Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 21:49

Алаудинов обратился к американцам с важным заявлением

Алаудинов: Россия не хочет войны и вынуждена защищаться

Апти Алаудинов Апти Алаудинов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия не желает войны, но вынуждена защищаться от всего блока Североатлантического альянса, заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам медиафорума «Неделя с Ларри Джонсоном в Москве». Командир спецназа «Ахмат» призвал жителей США понять эту позицию.

Жителям Америки пора понять, что мы не хотим войны. У нас одна шестая часть суши, нам не нужна территория. Но мы вынуждены воевать, защищать себя. Мы хотим мира, чтобы дети ходили в школу в мире, — отметил он.

Ранее Алаудинов в интервью NEWS.ru назвал президента Соединенных Штатов Дональда Трампа несамостоятельным политиком. По его мнению, главой Белого дома управляют лидеры транснациональных корпораций, сам же он не принимает решений.

До этого генерал-лейтенант допустил вероятность открытого конфликта стран Запада и России. Однако в этом случае, подчеркнул он, Москва будет вынуждена применить ядерное оружие.

