Алаудинов обратился к американцам с важным заявлением Алаудинов: Россия не хочет войны и вынуждена защищаться

Россия не желает войны, но вынуждена защищаться от всего блока Североатлантического альянса, заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам медиафорума «Неделя с Ларри Джонсоном в Москве». Командир спецназа «Ахмат» призвал жителей США понять эту позицию.

Жителям Америки пора понять, что мы не хотим войны. У нас одна шестая часть суши, нам не нужна территория. Но мы вынуждены воевать, защищать себя. Мы хотим мира, чтобы дети ходили в школу в мире, — отметил он.

Ранее Алаудинов в интервью NEWS.ru назвал президента Соединенных Штатов Дональда Трампа несамостоятельным политиком. По его мнению, главой Белого дома управляют лидеры транснациональных корпораций, сам же он не принимает решений.

До этого генерал-лейтенант допустил вероятность открытого конфликта стран Запада и России. Однако в этом случае, подчеркнул он, Москва будет вынуждена применить ядерное оружие.