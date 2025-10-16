Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 16:42

Алаудинов заявил о высокой вероятности открытого противостояния Запада и РФ

Апти Алаудинов Апти Алаудинов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Командир спецназа «Ахмат» и замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов в интервью NEWS.ru допустил вероятность открытого конфликта стран Запада и России. Однако в этом случае, подчеркнул он, Москва будет вынуждена применить ядерное оружие.

Может, да (противостояние России с Западом перейти в открытую фазу. — NEWS.ru). В этом случае, конечно, мы будем вынуждены применить ядерное оружие. Они (западные политики. — NEWS.ru) осознают, им это не нравится, — пояснил боевой генерал.

Запад рассчитывал обрушить экономику России, что могло привести к социальному взрыву внутри, предположил Алаудинов. Однако этого не произошло, отметил он, и страна выстояла.

Изначально-то [противники России] рассчитывали, что Россия потеряет экономическую способность ведения боевых действий. И был расчет на то, что изнутри нашей страны произойдет социальный взрыв. Но люди, которые должны были вызвать социальный взрыв изнутри, выехали из России. И на передовой противник нас не может победить, — заметил собеседник.

Он добавил, что в любом случае враги России будут и далее стремиться сломить страну любыми способами. Это следует осознавать и противостоять их действиям, подчеркнул командир спецназа «Ахмат».

Будут бить и дальше, туда, где только смогут достать. Мы же должны отражать эти атаки и наносить максимальный урон нашему противнику, для того чтобы он вынужден был сесть с нами за стол переговоров на условиях российской стороны, — резюмировал командир спецназа «Ахмат».

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что западные политики становятся авторами воинствующих заявлений, которые могут привести к тяжелым для всего мира последствиям. Он подверг резкой критике генерального секретаря НАТО Марка Рютте, высказавшего противоречивую позицию о помощи Украине.

Военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что Вооруженные силы Украины не обладают достаточным ресурсом для организации полномасштабного наступления и способны лишь на тактические вылазки и диверсионные акции. По его словам, текущая обстановка на фронте свидетельствует о крайнем истощении наступательного потенциала противника.

