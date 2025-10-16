Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 02:13

«Учите историю»: в Госдуме указали на некомпетентность западных политиков

Слуцкий: некомпетентность западных политиков достигает критической точки

Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Современные западные политики становятся авторами воинствующих заявлений, которые могут привести к тяжелым для всего мира последствиям, указал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале. Он подверг резкой критике генерального секретаря НАТО Марка Рютте, высказавшего противоречивую позицию о помощи Украине.

Некомпетентность западных политиков достигает апофеоза. «Учите историю. В истории находятся все тайны политической прозорливости», – говорил Черчилль. Но, видимо, крылатые изречения даже идеологов холодной войны не дошли до таких «деятелей современности», как генсек НАТО Рютте, — отметил Слуцкий.

По мнению политика, призывы Рютте не относиться к России серьезно при одновременном увеличении военных расходов демонстрируют отсутствие стратегического мышления. Слуцкий подчеркнул, что Россия не планирует нападения на страны НАТО, однако предупредил о последствиях недооценки российского военного потенциала.

Парламентарий напомнил, что в Донбассе российские вооруженные силы уже успешно противостоят натовским арсеналам, освобождая территорию от украинских формирований. Российская позиция остается неизменной: поставки оружия Киеву расцениваются как прямая вовлеченность Альянса в конфликт и препятствие его урегулированию.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о намерении рассмотреть вопрос о предоставлении Украине дальнобойных вооружений. Решение будет принято в будущем после соответствующего анализа всех обстоятельств.

Леонид Слуцкий
Марк Рютте
высказывание
критика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист раскрыл, в каком случае не нужно платить НДФЛ при продаже машины
«Учите историю»: в Госдуме указали на некомпетентность западных политиков
Экс-депутата Саратовской области осудили за гибель подростка
Трамп обрушил рынок своими заявлениями: кто и сколько на этом заработал
Юрист ответил, чем может обернуться применение звукового сигнала машины
«Окончательный крах»: на Западе оценили положение ВСУ в Донбассе
ДТП с автобусом в Приамурье обернулось гибелью пассажиров
Опасность атаки БПЛА объявлена в одном из регионов России
Фаза Луны сегодня, 16 октября: сидим в одиночестве, сохраняем здоровье
Доходы в РФ, мнение об СВО, конфликт с Пугачевой: как сейчас живет Брыльска
В зону СВО направилась новая группа бойцов из Чечни
Воспитательница наладила работу майнинг-фермы за счет субсидий
Приметы 16 октября: Денис Позимний — день защиты от лихорадок и сглаза
Представителя администрации задержали под Кировом во время преступления
Российский аэропорт попал под временные ограничения
Квартира в Монако, медитации в Перу, связь с Боней: как живет Марат Сафин
Трамп пообещал подумать насчет просьбы Киева об оружии
Село в Сумской области стало «черной дырой» для ВСУ
Гороскоп на 16 октября: Овнам — шопинг, Тельцам — скрытность
Пассажирка самолета из Екатеринбурга начала рожать прямо на борту
Дальше
Самое популярное
Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску
Общество

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября
Россия

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.