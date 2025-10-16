Современные западные политики становятся авторами воинствующих заявлений, которые могут привести к тяжелым для всего мира последствиям, указал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале. Он подверг резкой критике генерального секретаря НАТО Марка Рютте, высказавшего противоречивую позицию о помощи Украине.

Некомпетентность западных политиков достигает апофеоза. «Учите историю. В истории находятся все тайны политической прозорливости», – говорил Черчилль. Но, видимо, крылатые изречения даже идеологов холодной войны не дошли до таких «деятелей современности», как генсек НАТО Рютте, — отметил Слуцкий.

По мнению политика, призывы Рютте не относиться к России серьезно при одновременном увеличении военных расходов демонстрируют отсутствие стратегического мышления. Слуцкий подчеркнул, что Россия не планирует нападения на страны НАТО, однако предупредил о последствиях недооценки российского военного потенциала.

Парламентарий напомнил, что в Донбассе российские вооруженные силы уже успешно противостоят натовским арсеналам, освобождая территорию от украинских формирований. Российская позиция остается неизменной: поставки оружия Киеву расцениваются как прямая вовлеченность Альянса в конфликт и препятствие его урегулированию.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о намерении рассмотреть вопрос о предоставлении Украине дальнобойных вооружений. Решение будет принято в будущем после соответствующего анализа всех обстоятельств.