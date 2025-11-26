Названы продукты, которые могут спровоцировать выкидыш

Употребление кофе и некоторых видов сырых морепродуктов может повышать риск выкидыша и патологий развития плода, заявила NEWS.ru гинеколог Лариса Арефьева. По ее словам, эти продукты могут содержать опасные бактерии, токсины или избыточные витамины, представляющие угрозу для беременных.

Какие продукты могут спровоцировать выкидыш? В первую очередь это мягкие сыры и молочные продукты без пастеризации. Бри, камамбер, голубые сыры и другие сорта из непастеризованного молока могут быть источником листериоза — опасной инфекции для беременных. Не стоит употреблять сырые или недостаточно термически обработанные продукты. В этот список входят сырое мясо, рыба, морепродукты, например суши с сырым лососем или тартар. Они могут содержать опасные бактерии, которые вызывают тяжелые пищевые отравления. Стоит отметить, что чрезмерное потребление кофеина может привести к повышенному риску выкидыша и низкому весу ребенка при рождении, — пояснила Арефьева.

Она отметила, что отдельную опасность для беременных представляют продукты с высоким содержанием ртути. Она добавила, что это вещество может скапливаться в большой рыбе, такой как тунец или акула. По словам специалиста, женщинам в положении также стоит полностью исключить из рациона продукты, пораженные плесенью.

Женщинам в положении не стоит употреблять печеночный паштет и колбасу, рыбий жир из печени трески. Также беременным надо исключить из рациона черный лакричный корень и продукты на его основе, такие как конфеты или сиропы, содержащие глицирризин. Он может негативно повлиять на развитие ребенка. Также не стоит употреблять продукты, пораженные плесенью, — резюмировала Арефьева.

