Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 07:05

Терапевт рассказала, кому грозит тяжелая форма ветрянки

Терапевт Тен: тяжелая форма ветрянки грозит непривитым, младенцам и астматикам

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Тяжелая форма ветрянки с высоким риском осложнений грозит непривитым людям, младенцам и пациентам с хроническими заболеваниями, такими как астма или лейкоз, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, наиболее уязвимыми группами являются взрослые, подростки и люди с ослабленной иммунной системой.

Заразиться ветрянкой может любой человек, не болевший ранее и не привитый. Однако тяжелое течение и осложнения чаще всего возникают у детей до года, взрослых и подростков, беременных женщин, не имеющих иммунитета, людей с иммунодефицитом и хроническими заболеваниями, такими как лейкоз, астма и экзема. Чем старше человек, тем тяжелее переносится болезнь, — пояснила Тен.

Ранее биолог Антонина Обласова заявила, что «ветряночная вечеринка», когда к больному ветряной оспой ребенку приводят других детей, может оказаться опасной. По ее словам, исход заболевания в таком случае непредсказуем, поскольку организмы у всех разные.

Терапевт Татьяна Романенко ранее заявила, что боль в грудной клетке, слабость, интоксикация и одышка — одни из ключевых симптомов пневмонии — воспаления легочной ткани. По ее словам, это заболевание не всегда протекает при высокой температуре.

болезни
терапевты
ветрянка
дети
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском регионе вспыхнул пожар после налета украинских дронов
Эксперт объяснил вывод из оборота карт Visa и Mastercard
Крупный сбой произошел на одной из линий московского метро
«Пусть сами идут»: Мерца и Писториуса отправили в ВСУ
Гидрометцентр предупредил москвичей о похолодании
Аналитик раскрыл опасность переговоров Путина и Зеленского для Украины
Смертельно опасный вид клопа укусил россиянина в Таиланде
Шведский форшмак — небанальный перекус на каждый день
«Видят гробы, покрытые желтым и голубым»: рэпер Серега о боях на Украине
«Игры с огнем»: сенатор предупредил Киев о последствиях ударов по ЗАЭС
Эчпочмак: татарский пирожок-треугольник — сочный и очень вкусный!
Дана Борисова отдала дочь на перевоспитание в деревню
В США утвердили проект истребителя нового поколения
Инфекционист развеял устоявшийся миф о лечении хламидиоза
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 октября
Юрист объяснила, что делать при оформлении мошенниками кредита
ФАС «урезает» тарифы ЖКХ: за какие услуги теперь будем платить меньше
«Бойцы-зомби» на передовой, отступление ВСУ: новости СВО к утру 8 октября
Мошенники придумали необычную схему обмана через лотерею
«Не могу туда вернуться»: британский боец СВО раскрыл, почему сжег паспорт
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.