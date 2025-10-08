Терапевт рассказала, кому грозит тяжелая форма ветрянки

Тяжелая форма ветрянки с высоким риском осложнений грозит непривитым людям, младенцам и пациентам с хроническими заболеваниями, такими как астма или лейкоз, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, наиболее уязвимыми группами являются взрослые, подростки и люди с ослабленной иммунной системой.

Заразиться ветрянкой может любой человек, не болевший ранее и не привитый. Однако тяжелое течение и осложнения чаще всего возникают у детей до года, взрослых и подростков, беременных женщин, не имеющих иммунитета, людей с иммунодефицитом и хроническими заболеваниями, такими как лейкоз, астма и экзема. Чем старше человек, тем тяжелее переносится болезнь, — пояснила Тен.

Ранее биолог Антонина Обласова заявила, что «ветряночная вечеринка», когда к больному ветряной оспой ребенку приводят других детей, может оказаться опасной. По ее словам, исход заболевания в таком случае непредсказуем, поскольку организмы у всех разные.

Терапевт Татьяна Романенко ранее заявила, что боль в грудной клетке, слабость, интоксикация и одышка — одни из ключевых симптомов пневмонии — воспаления легочной ткани. По ее словам, это заболевание не всегда протекает при высокой температуре.